Άντριου: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από το προσωπικό στο σπίτι του – Τι βρήκαν ύστερα από πάρτι για τον Έπσταϊν και την φίλη του

Η προτίμηση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου για μασάζ ενώ βρισκόταν σε ταξίδι δεν ήταν μυστικό, σύμφωνα με έναν ανώτερο βοηθό του Παλατιού – και πάντα ζητούσε μια ελκυστική γυναίκα, να του το κάνει, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόνσον για την βασιλική οικογένεια, τα δικαιώματα του οποίου για προδημοσίευση έχει η Daily Mail.

Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, είχε ζητήσει από έναν βοηθό να κλείσει ένα μασάζ στο δωμάτιό του, αλλά όταν έφτασε η θεραπεύτρια, αποδείχθηκε ότι ήταν μια μάλλον μεγαλόσωμη γυναίκα. Ο Άντριου την έδιωξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Το 2000, ο Άντριου διοργάνωσε ένα πάρτι στο Σάντρινγκχαμ για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν και τη φίλη του Γκισλέιν Μάξγουελ, προφανώς για τα 39α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με πηγή του Παλατιού, το προσωπικό έμεινε έκπληκτο όταν ανακάλυψε ότι τα μπάνια ήταν εφοδιασμένα όχι μόνο με προϊόντα περιποίησης, αλλά και με λιπαντικά, προφυλακτικά και με άλλες ουσίες που προορίζονται για την ενίσχυση της σεξουαλικής απόλαυσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο νέο βιβλίο.

Η υποστήριξη της βασίλισσας μαμάς

Η αείμνηστη βασίλισσα, φυσικά, λάτρευε τον δεύτερο γιο της και συνέχισε να τον υποστηρίζει μετά την πτώση του. Στις τελευταίες μέρες της ζωής της τον κράτησε κοντά της, προστατεύοντάς τον, ενώ οι εσωτερικοί του Παλατιού συνέχιζαν να πιέζουν για την πλήρη εξορία του.

Εμπιστεύτηκε την υποστήριξή της σε έναν έμπιστο σύμβουλο: «Πρέπει να θυμάσαι ότι είναι ο γιος μου» του είπε. Ήταν ο Κάρολος που, μετά την καταστροφική συνέντευξη του Άντριου στο Newsnight, επέμεινε στη μητέρα του να απομακρύνει τον αδελφό του. Στη συνέχεια, το Παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση στις 20 Νοεμβρίου 2019, αναφέροντας ότι ο Άντριου αποχωρούσε οικειοθελώς από τα δημόσια καθήκοντά του, με την άδεια της Βασίλισσας.

Δύο χρόνια αργότερα, όταν έγινε γνωστή η επικείμενη αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε εναντίον του Άντριου, οι ισχυροί του Παλατιού αποφάσισαν ότι ήταν καιρός να τον απομακρύνουν εντελώς, αφαιρώντας του όλες τις τιμητικές διακρίσεις και τους στρατιωτικούς τίτλους.

Προκειμένου να μετριάσει το πλήγμα, η Βασίλισσα κανόνισε μια ιδιωτική συνάντηση με τον γιο της, αλλά οι ανώτεροι αυλικοί παρενέβησαν και επέμειναν να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση.

Όταν ο Άντριου έφτασε, έμεινε έκπληκτος όταν βρήκε μπροστά του όχι μόνο τη μητέρα του, αλλά και τον Σερ Έντουαρντ Γιανγκ, τον προσωπικό γραμματέα της, και τον Σερ Μάικλ Στίβενς, τον διαχειριστή του βασιλικού ταμείου. Ήταν μια οδυνηρή στιγμή και για τη μητέρα και για τον γιο.

Η απώλεια του ακλόνητου συμμάχου

Με το θάνατο της βασίλισσας, το 2022, ο Άντριου έχασε την ισχυρότερη σύμμαχό του. Από τότε, ο βασιλιάς σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να τον κάνει να φύγει από το Royal Lodge, το αρχοντικό στο Windsor που κάποτε ήταν η κατοικία της βασιλομήτορος – κάτι που, φυσικά, έχει πλέον επιτύχει.

Αυτό που ο Άντριου δεν γνωρίζει είναι ότι ο βασιλιάς σκέφτηκε ότι το Royal Lodge θα ήταν η ιδανική κατοικία για την Καμίλα, σε περίπτωση που πέθαινε εκείνος πριν από αυτήν. Και αυτό που ο βασιλιάς δεν γνωρίζει είναι ότι ο Άντριου μετέτρεψε το υπνοδωμάτιο όπου πέθανε η αγαπημένη τους γιαγιά σε κινηματογραφική αίθουσα.

Από την ανάρρησή του στο θρόνο, ο βασιλιάς Κάρολος είχε μία ή δύο δυσάρεστες εκπλήξεις – και έσπευσε να θεσπίσει αλλαγές. Μία από αυτές ήταν να σταματήσει να δίνει τεράστια ποσά στον αδελφό του, τον πρίγκιπα Άντριου.

Απίστευτα, ο ντροπιασμένος πρίγκιπας είχε ζητήσει από τον βασιλιά να πληρώσει 32.000 λίρες για να τον θεραπεύσουν Ινδοί πνευματικοί γκουρού – σε μια εποχή που οι γκουρού έμεναν όλοι με τον Άντριου στο Royal Lodge, την έπαυλή του στο πάρκο του Ουίνδσορ.

Ο Κάρολος, τρομοκρατημένος, αρνήθηκε. Η μητέρα του, ωστόσο, είχε προηγουμένως εγκρίνει τέτοιες πληρωμές για τον Άντριου.

Η αείμνηστη βασίλισσα ήταν 96 ετών όταν πέθανε, αλλά παρά την προχωρημένη της ηλικία, ο Κάρολος επηρεάστηκε πολύ. Μόνο οι στενοί του άνθρωποι γνώριζαν πόσο βαθιά θρήνησε – ή πόσο έλεγχο χρειάστηκε αμέσως μετά το θάνατό της για να περάσει σε «αυτόματο πιλότο».

Οι αλλαγές του Καρόλου

Όσο και αν θαύμαζε την προσέγγιση της μητέρας του στα βασιλικά της καθήκοντα, ήταν αποφασισμένος να κάνει αλλαγές. Ορισμένες αφορούσαν τη μείωση των δαπανών. Άλλες, πιθανώς πιο ασήμαντες, αφορούσαν πολύτιμους πίνακες και σχέδια. Για παράδειγμα, έμεινε κατάπληκτος όταν του είπαν εν παρόδω ότι πολύτιμα έργα τέχνης κοσμούσαν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των μελών του προσωπικού.

Ήξερε κανείς ποιος είχε τι στο υπνοδωμάτιο του; Αφού έκανε προσωπική επιθεώρηση σε κάθε δωμάτιο, ο βασιλιάς διέταξε να γίνει απογραφή. Στη συνέχεια, έβγαλε όλα τα έργα τέχνης.

Επίσης, δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τον τεράστιο αριθμό πινάκων με άλογα, που προτιμούσε η βασίλισσα και που κοσμούσαν τα διαμερίσματα της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ, στο Μπαλμόραλ και στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Κατέβηκαν από τους τοίχους και, κατόπιν διαταγής του βασιλιά, αντικαταστάθηκαν με εικόνες ρωμαϊκών ερειπίων ή πίνακες με όμορφες βεδουίνες κοπέλες από διάσημους αραβικούς καλλιτέχνες.

Ορισμένες από τις άλλες αλλαγές που έχει κάνει ο βασιλιάς συνδέονται με το γνήσιο ενδιαφέρον του για το περιβάλλον. Έχει ήδη απορρίψει τη θέρμανση της εσωτερικής πισίνας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έχει αντικαταστήσει τις παλιές λάμπες με LED και έχει εξασφαλίσει ότι κανένα φως δεν παραμένει αναμμένο χωρίς λόγο.

Σίγουρα, καμία περιβαλλοντική παράβαση, όσο μικρή και αν ήταν, δεν φαινόταν να ξεφεύγει από το αετίσιο μάτι του. Ορισμένοι υπάλληλοι και πρώην βοηθοί πιστεύουν, ακόμα και σήμερα, ότι εμφανίζει μερικές φορές χαρακτηριστικά ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD).