«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός – Η προθεσμία για την εξαργύρωση των επιταγών

Εύη Κατσώλη

οικονομία

θερμοσίφωνας

Σε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» κατά 423 εκατομμύρια ευρώ (από 223 σε 647 εκατομμύρια) προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα υπεγράφη η 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος που αυξάνει τον προϋπολογισμό, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026.

Στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις. Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων. Ανταποκρινόμενο -όπως επισημαίνει- στην ισχυρή ζήτηση και στο αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά για αντλίες θερμότητες που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 223.200.000 ευρώ σε 647.167.031 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).

Τονίζεται ακόμη ότι το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί κεντρικό πυλώνα της «πράσινης» πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την κλιματική ουδετερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα:

https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

