«5Χ5»: Μεγάλο ρετούς του ΑΝΤ1 στο τηλεπαιχνίδι

Μεγάλο ρετούς πραγματοποιεί ο ΑΝΤ1 στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση, καθώς γίνεται… σπέσιαλ σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την Reallife.

Μετά τη χλιαρή εκκίνηση σε επίπεδο τηλεθέασης, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή για να ενισχύσει το γνωστό τηλεπαιχνίδι. Στα καθημερινά επεισόδια προστίθενται επώνυμοι που θα αναλάβουν τον ρόλο του captain σε καθεμία από τις πεντάδες παικτών.

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων του «5Χ5» με την παρουσία celebrities έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ θα βγουν στον αέρα του ΑΝΤ1 από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στα celebrity επεισόδια είναι η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά μαζί με τον τραγουδιστή Χρήστο Μενιδιάτη, οι ηθοποιοί Μάνος Ιωάννου, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης και πολλοί ακόμα.