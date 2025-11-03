«5Χ5»: Μεγάλο ρετούς του ΑΝΤ1 στο τηλεπαιχνίδι

Enikos Newsroom

Media

Πέντε επί πέντε

Μεγάλο ρετούς πραγματοποιεί ο ΑΝΤ1 στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση, καθώς γίνεται… σπέσιαλ σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την Reallife.

Μετά τη χλιαρή εκκίνηση σε επίπεδο τηλεθέασης, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή για να ενισχύσει το γνωστό τηλεπαιχνίδι. Στα καθημερινά επεισόδια προστίθενται επώνυμοι που θα αναλάβουν τον ρόλο του captain σε καθεμία από τις πεντάδες παικτών.

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων του «5Χ5» με την παρουσία celebrities έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ θα βγουν στον αέρα του ΑΝΤ1 από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στα celebrity επεισόδια είναι η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά μαζί με τον τραγουδιστή Χρήστο Μενιδιάτη, οι ηθοποιοί Μάνος Ιωάννου, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης και πολλοί ακόμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στους χώρους του νοσοκομείου κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος – Τι προβλέπει η τροποποιητική ΚΥΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 10 Νοεμβρίου η έναρξη των αιτήσεων – Πότε θα καταβληθεί η α΄ δόση και ποιοι θα λάβουν τα περισσό...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα και το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Αυτό είναι το μόνο antivirus που αξίζει να εμπιστευτείς στο Linux – Και είναι δωρεάν
περισσότερα
18:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Επιστρέφουν τα «Υπέροχα πλάσματα»

Μετά το «Σόι σου», που έκανε πρεμιέρα με νέα επεισόδια την Παρασκευή, o Alpha ετοιμάζει το rev...
16:17 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Η μάχη του Σαββατοκύριακου

Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, που υποδέχθηκε φέτος δύο νέες εκπομπές, την πρωτιά διατη...
16:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ορφέας και Φωτεινή ζουν ερωτικές στιγμές, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Άννα αρνείται να παντρευτεί τον Ορφέα στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς”...
15:39 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Μία μυστηριώδης γυναίκα και μια κοσμηματοθήκη τρομοκρατούν τον Ρήγα, απόψε στις 21:00

Αποκαλυπτικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” που θα δούμε απόψε στις 21:...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς