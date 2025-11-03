Μασταμπάς Κρήτης: «Περίμενε να φύγει η αδελφή του για να βάλει φωτιά» – Οι φρικτές λεπτομέρειες που αποκαλύπτει η δικογραφία για τον 57χρονο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Ηράκλειο, Μασταμπάς

Ένα άγριο έγκλημα κρυβόταν πίσω από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Μασταμπά Ηρακλείου, στην Κρήτη όταν βρήκαν φρικτό θάνατο η 94χρονη και ο 60χρονος κατάκοιτος γιος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την πυροσβεστική και την αστυνομία είναι αποκαλυπτική καθώς περιγράφει όλα όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ με κύριο «πρωταγωνιστή» τον 57χρονο γιο που έπεσε από την ταράτσα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Κλειστές οι πόρτες και ο 57χρονος ήταν στο μπαλκόνι με το ένα πόδι στο κενό

Λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ η πυροσβεστική δέχεται τηλεφώνημα για φωτιά σε σπίτι 1ου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς».

Φωτιά, Ηράκλειο, Μασταμπάς

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια ωστόσο εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».

Μάλιστα, στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος, οι Αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …».

Στο κρεβάτι εντοπίστηκε ο 60χρονος, στο πάτωμα η 94χρονη

Μόλις οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι είδαν τους δύο νεκρούς. Ο μεν κατάκοιτος γιος «έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης» και εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι ενώ η μητέρα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».

Φωτιά, Ηράκλειο, Μασταμπάς

Περίμενε να φύγει η αδελφή του για να βάλει τη φωτιά

Συγκλονιστικά είναι και τα όσα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το patris.gr στη δικογραφία και αφορούν στις κινήσεις του 57χρονου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

«Ο κατηγορούμενος συζούσε με τη μητέρα και τον αδελφό του καθώς και με την αδελφή του … η οποία αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδελφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τη χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έβαλε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του».

Συνελήφθη και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο 57χρονος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο ωστόσο παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένος.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία «ο κατηγορούμενος συνελήφθη και παραμένει φρουρούμενος» ενώ αναμένεται και το ιατροδικαστικό πόρισμα για την μητέρα και τον κατάκοιτο γιο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι ισχύει για τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στους ανασφάλιστους

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

S&P Global: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον ελληνικό τομέα μεταποίησης

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 50.000 θέσεις εργασίας ανέργων – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα και το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Αυτό είναι το μόνο antivirus που αξίζει να εμπιστευτείς στο Linux – Και είναι δωρεάν
περισσότερα
19:48 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν τα 3 αδέλφια – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και στο Ρέθυμνο

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτι...
19:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Οι συγγενείς της 56χρονης δέχθηκαν απειλές για νέο χτύπημα – «Είπαν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες»

Απειλές για νέο χτύπημα τις επόμενες ημέρες δέχθηκαν σήμερα οι συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελί...
19:16 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από το σπίτι της

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την υπόθεση εξαφάνισης μίας 13χρονης από τη Θεσσαλονίκη...
19:11 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Πότε αναμένονται βροχές στην Αττική 

Ραγδαία αναμένεται η αλλαγή του καιρού από αύριο Τρίτη (04/11), με βροχές και σποραδικές καται...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς