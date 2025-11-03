Σομαλία: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Μογκαντίσου – Η πρώτη από το 2024

Ένοπλοι επιτέθηκαν  σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της πρωτεύουσας της Σομαλίας, Μογκαντίσου, πυροβολώντας εναντίον του πλοίου αφού προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε αυτό, στο πρώτο φερόμενο ως περιστατικό πειρατείας στα ανοιχτά της χώρας, από το 2024, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι η πρώτη επίθεση πειρατείας που εξαπολύεται από τη Σομαλία εναντίον εμπορικού πλοίου από τον Μάιο του 2024, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη ζωτικής σημασίας ενέργεια και τα αγαθά που μεταφέρονται μέσω της περιοχής, ανέφεραν πηγές.

Το πλοίο έπλεε περίπου 332 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας όταν τέσσερις ένοπλοι πλησίασαν με μια βάρκα από τη δεξιά πλευρά και άνοιξαν πυρ, αναφέρει σημείωμα της βρετανικής εταιρείας διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

«Το πλήρωμα σήμανε συναγερμό, αύξησε την ταχύτητα του εμπορικού πλοίου και πραγματοποίησε ελιγμούς αποφυγής. Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας που επέβαινε στο πλοίο αντέδρασε αποτελεσματικά, αποτρέποντας την επίθεση και επομένως τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς».

Η Vanguard και μια πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας τόνισαν ότι το πλοίο που έγινε στόχος ήταν το χημικό δεξαμενόπλοιο Stolt Sagaland με σημαία των Νήσων Κέιμαν.  Η εταιρεία Stolt-Nielsen, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε απόπειρα επίθεσης κατά του Stolt Sagaland, νωρίς την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, επίθεση που απέτυχε.

«Όλο το πλήρωμά μας είναι ασφαλές, αφού προηγουμένως ανταποκρίθηκε γρήγορα και επαγγελματικά στο περιστατικό», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι διερευνά το συμβάν. Η ναυτική δύναμη είχε ανακοινώσει στις 28 Οκτωβρίου ότι έλαβε ειδοποίηση για την πιθανή παρουσία μιας ομάδας πειρατών γύρω από τις ακτές της Σομαλίας.

«Συνιστάται στα πλοία που χρειάζεται να διέλθουν από την περιοχή να είναι εξαιρετικά προσεκτικά και να διατηρούν πλήρη επαγρύπνηση», ανέφερε η δύναμη της ΕΕ.

Η ναυσιπλοΐα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία οδηγεί στον Κόλπο του Άντεν, έχει μειωθεί κατακόρυφα από τότε που οι Χούθι της Υεμένης, εξαπέλυσαν για πρώτη φορά επιθέσεις σε εμπορικά πλοία τον Νοέμβριο του 2023, σε ενέργειες που οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι κάνουν ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενώ οι Χούθι συμφώνησαν σε εκεχειρία όσον αφορά τη στόχευση πλοίων που συνδέονται με τις ΗΠΑ, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την επανέναρξη των δρομολογίων τους μέσω αυτής της θαλάσσιας διαδρομής.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

