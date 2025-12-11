Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την παραίτηση Καββαδά ζητεί το ΠΑΣΟΚ – «Η παρουσία του στην εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ είναι πρόκληση»

  • Την παραίτηση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, λόγω της παρουσίας του σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ.
  • Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «πρόκληση» την παρουσία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κομματική σύσκεψη, τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε βαθιά κρίση, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι χρησιμοποιεί τον Οργανισμό ως «εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων».
  • Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, επέρριψε την ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αξιοποίηση του -υποτίθεται ανεξάρτητου- οργανισμού σε κομματική συγκέντρωση, ζητώντας την παραίτησή του.
Την παραίτηση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, λόγω της παρουσίας του σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με την ιδιότητα της εισηγήτριας της μειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά θέματα αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων.

«Η παρουσία του κ. Καββαδά στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ στην Πειραιώς, αποτελεί πρόκληση. Τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών, ο διπλοθεσίτης, προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ, με ελάχιστη παρουσία στον Οργανισμό, επέλεξε να διαθέσει πάνω από δύο ώρες από το πρόγραμμά του μεταβαίνοντας ο ίδιος στα κομματικά γραφεία της ΝΔ για να κατευνάσει τους βουλευτές της κυβέρνησης και να συμβάλει στην επίλυση των εσωκομματικών αδιεξόδων της, αντί να ασχολείται νυχθημερόν με τα σημαντικά του καθήκοντα και πρωτίστως με τα ζωτικά προβλήματα των αγροτών», ανέφερε η κα Αποστολάκη και πρόσθεσε:

«Η επιλογή αυτή αποδεικνύει πως η ΝΔ εξακολουθεί αμετανόητα να χρησιμοποιεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι ως θεσμικό πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και το κράτος ως λάφυρο, οι δε διοικήσεις του Οργανισμού εξακολουθούν να λειτουργούν ως όργανα στην υπηρεσία του κόμματος. Είναι αδιανόητο ο επικεφαλής ενός κρίσιμου κρατικού οργανισμού να παρέχει προνομιακή ενημέρωση σε κυβερνητικούς βουλευτές συμμετέχοντας σε εσωκομματική σύσκεψη, την ώρα που οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, εξαπατημένοι και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε κάθε γωνιά της χώρας».

Όπως τόνισε, σύμφωνα με το ERTNews, η κα Αποστολάκη, «η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πληγεί. Ο κ. Καββαδάς έχει απωλέσει κάθε ίχνος ανεξαρτησίας και θεσμικής νομιμοποίησης. Οφείλει άμεσα να υποβάλει την παραίτησή του».

Σε σχετική παρέμβασή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης, σημείωσε ότι την ευθύνη για την αξιοποίηση ενός -υποτίθεται ανεξάρτητου- σε μία κομματική συγκέντρωση, την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτός είναι που πρέπει να παραιτηθεί», επεσήμανε ο κ. Κόκκαλης.

12:20 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

