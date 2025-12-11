Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας από το μοναστήρι της Κένυας

  • Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη ως μοναχή Φεβρωνία από το μοναστήρι της Κένυας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
  • Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκαν φωτογραφίες της από το μοναστήρι και φαίνεται να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο στο ορφανοτροφείο – μοναστήρι του Αγίου Μάρκου.
  • Η μοναχή Φεβρωνία, μαζί με δύο μοναχές, φτιάχνει το ορφανοτροφείο – μοναστήρι του Αγίου Μάρκου στο Κισούμου, όπου και ξεναγεί τον Αρχιεπίσκοπο στις εργασίες ανοικοδόμησης.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ναταλία Λιονάκη - Μοναχή Φεβρωνία

Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη ως μοναχή Φεβρωνία από το μοναστήρι της Κένυας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA προβλήθηκαν φωτογραφίες της από το μοναστήρι και φαίνεται να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο στο ορφανοτροφείο – μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές στο Κισούμου.

Η ίδια μαζί με άλλους ανθρώπους του μοναστηριού ξεναγούν τον Αρχιεπίσκοπο στον χώρο, όπου γίνονται εργασίες ανοικοδόμησης.

Δείτε το βίντεο:

