Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟ

Η μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα play off του Europa League, φέρνει έξτρα ενίσχυση στο ρόστερ των «πράσινων» ενόψει της παρουσίας τους σε League Phase του Europa ή του Conference League, καθώς μετά την πλήρη συμφωνία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, το «τριφύλλι» είναι μία… ανάσα απ’ την απόκτηση και του πολυσύνθετου, δημιουργικού Αργεντινού μέσου, Βιθέντε Ταμπόρδα.

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν.): «Πράσινη» πρόκριση με ήρωα τον Ντραγκόφσκι – ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε με την οποία κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα Αργεντινής, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις.

Έχει συμβόλαιο με την Μπόκα έως τον Δεκέμβριο του 2026, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου κι ο Παναθηναϊκός κινείται για να τον αγοράσει απ’ την ομάδα της Αργεντινής και είναι πια πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία.

Ο Ταμπόρδα παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα δύο άκρα. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς και έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής, μία με την Μπόκα Τζούνιορς το 2022 και μία με την Πλατένσε το 2025.

Στην εφετινή σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 22 εμφανίσεις, με 6 γκολ και μια ασίστ, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η περίπτωσή του είναι ανεξάρτητη με αυτή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος παραμένει στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού και συνεχίζονται οι προσπάθειες (και) για τη δική του απόκτηση απ’ τη Μαρσέιγ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:02 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν.): «Πράσινη» πρόκριση με ήρωα τον Ντραγκόφσκι – ΦΩΤΟ

Μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά δίχως γκολ, ο Παναθηναϊκός λύγισε την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ψυχοφ...
23:53 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

AEK – Άρης Λεμεσού 3-1: Η Ένωση πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League

Έστω και στη διαδικασία της παράτασης (το ματς στην κανονική του διάρκεια έληξε ισόπαλο 1-1), ...
22:49 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Η «ζωγραφιά» του Καμαρά τον έστειλε στα πλέι οφ του Europa League – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα γκολ-ποίημα του Μαντί Καμαρά στο 115ο λεπτό της παράτασης, ο ΠΑΟΚ απέδρασε από την Αυστ...
18:09 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Είσαι όλα όσα προσπαθώ να γίνω» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια της μητέρας του

Γενέθλια έχει η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τής ευχήθηκε μέσ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»