Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορ

Η μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα play off του Europa League, φέρνει έξτρα ενίσχυση στο ρόστερ των «πράσινων» ενόψει της παρουσίας τους σε League Phase του Europa ή του Conference League, καθώς μετά την πλήρη συμφωνία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, το «τριφύλλι» είναι μία… ανάσα απ’ την απόκτηση και του πολυσύνθετου, δημιουργικού Αργεντινού μέσου, Βιθέντε Ταμπόρδα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε με την οποία κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα Αργεντινής, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις.

Έχει συμβόλαιο με την Μπόκα έως τον Δεκέμβριο του 2026, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου κι ο Παναθηναϊκός κινείται για να τον αγοράσει απ’ την ομάδα της Αργεντινής και είναι πια πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία.

Ο Ταμπόρδα παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα δύο άκρα. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς και έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής, μία με την Μπόκα Τζούνιορς το 2022 και μία με την Πλατένσε το 2025.

Στην εφετινή σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 22 εμφανίσεις, με 6 γκολ και μια ασίστ, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η περίπτωσή του είναι ανεξάρτητη με αυτή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος παραμένει στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού και συνεχίζονται οι προσπάθειες (και) για τη δική του απόκτηση απ’ τη Μαρσέιγ.