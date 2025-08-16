Μαρία Σολωμού: «Δεν υπάρχει καμία εκπομπή που να μην την ενδιαφέρει πιο πολύ η δήλωση για τον 50αρη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Σολωμού

Η Μαρία Σολωμού έδωσε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και το κανάλι που διατηρεί στο Youtube αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο νιώθει πως χρησιμοποιεί η τηλεόραση τις δηλώσεις της κατά τη διάρκεια των χρόνων.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σολωμού υπογράμμισε αρχικά πως «δεν υπάρχει καμία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πρωινή ή μεσημεριανή, με κάποιες εξαιρέσεις, που να την ενδιαφέρει πιο πολύ η «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α» από τον 50αρη. Δεν υπάρχει. Το κοινό δεν είναι για την «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α», το κοινό είναι για τον 50αρη αφενός. Αφετέρου πριν από τα social media, τα podcasts και τις εκπομπές, υπήρχαν τα γνωστά μεσημεριανά και τα περιοδικά».

«Γιατί πιστεύεις ότι με συζήταγαν; Για τις δηλώσεις μου, όχι για το θέατρο. Για να μιλήσω για το θέατρο έπρεπε να αναγκαστώ να πάω, όπως και όλοι μας ακόμα, να εμφανιστώ σε μια πρωινή ή μεσημεριανή εκπομπή που θα με ρωτήσουν… για τη γέννα, να ξαναπώ για την ατάκα την διάσημη, να δικαιολογήσω γιατί οι ατάκες μου κάνουν φασαρία, τι γίνεται με τον Μάριο (σ.σ. Αθανασίου) τότε, πως είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί, πόσο αντισυμβατική μαμά είμαι και «που εμφανίζεσαι τώρα;» την ώρα που περνούν τα γράμματα», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι κάτι που δεν είναι τωρινό, πάντα συνέβαινε και πάντα φωνάζαμε. «Γιατί να πάω να μιλήσω για κουτσομπολιά και προσωπική ζωή;» λέγαμε, αυτά όμως τα τρία λεπτά, από το τίποτα, είναι πάντα καλύτερα».

