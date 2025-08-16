Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο Αλγέρι, ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/8) η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Αλγερίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο προάστιο Μοχαμεντία της αλγερινής πρωτεύουσας.

🕊️ Qu’Allah ouvre les portes du paradis aux 18 personnes décédées dans un terrible accident de bus, aujourd’hui, en Algérie. 🤲 pic.twitter.com/fdiOnTJ07N — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 15, 2025

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, «18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.