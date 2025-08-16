Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΛΓΕΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο Αλγέρι, ανακοίνωσε την Παρασκευή (15/8) η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Αλγερίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο προάστιο Μοχαμεντία της αλγερινής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, «18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

