Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών Τραμπ – Πούτιν

Ολοκληρώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας ο πρώτος γύρος συνομιλιών στον πλαίσιο της ιστορικής συνάντησης κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Το ειρωνικό σχόλιο της Ζαχάροβα – «Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τρελάθηκαν»

Πριν λίγο το Κρεμλίνο εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε για την λήξη του πρώτου γύρου της συνάντησης.

«Οι διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική αντιπροσωπεία σε περιορισμένη μορφή ολοκληρώθηκαν», έγραψε το Κρεμλίνο εν αναμονή των δηλώσεων των δύο ηγετών.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών διήρκεσε σχεδόν 3 ώρες.

