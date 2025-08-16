Πούτιν: Άφησε λουλούδια σε τάφους Ρώσων στρατιωτών σε κοιμητήριο του Άνκορατζ – ΒΙΝΤΕΟ

Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέθεσε λουλούδια στους τάφους των σοβιετικών στρατιωτών στο Κοιμητήριο Fort Richardson Memorial, μετά από διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο έδειξε τον Πούτιν να γονατίζει και να αφήνει μια ανθοδέσμη σε έναν τάφο πριν κάνει το σημείο του σταυρού.

Οι τάφοι τιμούν τους σοβιετικούς πιλότους και ναύτες που πέθαναν μεταφέροντας εξοπλισμό από τις ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν σχεδίαζε να επισκεφθεί τον χώρο του μνημείου.

