Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Τον δρόμο της επιστροφής από την Αλάσκα πήραν οι δύο ηγέτες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναχώρησαν με λίγα λεπτά διαφορά από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ύστερα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους, η οποία επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Putin boards his plane. He is heading back to Russia. pic.twitter.com/6DLS5akM20 — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία με στόχο μια κατάπαυση του πυρός. Δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ ματαιώθηκε το γεύμα εργασίας και η διευρυμένη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Trump boards Air Force One. He is heading back to Washington. pic.twitter.com/g9N27ZkjZn — Clash Report (@clashreport) August 16, 2025

Τα αεροσκάφη των δύο προέδρων αναχώρησαν από την Αλάσκα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.