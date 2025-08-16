Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Τον δρόμο της επιστροφής από την Αλάσκα πήραν οι δύο ηγέτες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναχώρησαν με λίγα λεπτά διαφορά από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ύστερα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους, η οποία επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η εξήγηση του Κρεμλίνου γιατί δεν δέχθηκαν ερωτήσεις οι δύο ηγέτες

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία με στόχο μια κατάπαυση του πυρός. Δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ ματαιώθηκε το γεύμα εργασίας και η διευρυμένη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Τα αεροσκάφη των δύο προέδρων αναχώρησαν από την Αλάσκα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:57 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Τραμπ στο FOX News: «Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από τον Ζελένσκι – Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση» – ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη στον Σον Χάνιτι και στο Fox News έδωσε μετά το τέλος της συνάντησης με τον Βλαντίμι...
03:15 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Ελπίζω οτι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι δεν θα υπονομεύσουν την πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εξ...
02:45 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά τη συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Πούτιν

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μ...
02:15 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική β...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»