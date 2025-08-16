Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η εξήγηση του Κρεμλίνου γιατί δεν δέχθηκαν ερωτήσεις οι δύο ηγέτες

Έπειτα από σχεδόν 2,5 ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, ενώ στη συνέχεια παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, στην οποία όμως δεν δέχθηκαν ερωτήσεις.

Πούτιν: Άφησε λουλούδια σε τάφους Ρώσων στρατιωτών σε κοιμητήριο του Άνκορατζ – ΒΙΝΤΕΟ

Πούτιν και Τραμπ μίλησαν συνολικά για 12 λεπτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και ο Τραμπ μίλησε για 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Όπως σημειώνουν οι New York Times είναι πολύ ασυνήθιστο για τον Τραμπ να δίνει επίσημη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δέχεται ερωτήσεις.

«Υπήρξαν αναλυτικές δηλώσεις»

Τη δική του εξήγηση για τον λόγο που οι δύο πρόεδροι δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, έδωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, καθώς έκαναν εκτενείς δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, οπότε αποφασίστηκε να μην γίνουν δεκτές ερωτήσεις από δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

«Υπήρξαν αναλυτικές δηλώσεις», είπε όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που η ανακοινωμένη ως συνέντευξη Τύπου μετατράπηκε σε δηλώσεις.

Ακόμα έκανε λόγο για μία πολύ θετική συζήτηση. «Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι μίλησαν γι’ αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με σιγουριά μαζί στον δρόμο της αναζήτησης λύσεων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

