Τραμπ στο FOX News: «Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από τον Ζελένσκι – Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση» – ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη στον Σον Χάνιτι και στο Fox News έδωσε μετά το τέλος της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των δύο ηγετών στην Αλάσκα και όπως είπε υπήρχαν «ένα ή δύο αρκετά σημαντικά θέματα» για τα οποία δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είπε ότι η σύνοδος κορυφής πήγε «εκπληκτικά καλά, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα» και ότι ήταν «μια πολύ καλή συνάντηση». Επανέλαβε, δε, ότι θέλει να σταματήσει ο θάνατος ανθρώπων στην Ουκρανία και πρόσθεσε: «Αν μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, θα είναι πολύ καλό».

«Οι πόλεμοι είναι πολύ κακοί, φαίνεται ότι έχω την ικανότητα να τους τερματίζω», προσέθεσε.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί οποιεσδήποτε λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι «έκαναν μεγάλη πρόοδο».

«Δεν είναι καθόλου τελειωμένη υπόθεση. Και η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει, ο πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να συμφωνήσει», είπε ο Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία. Εννοώ, συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία. Αλλά δεν είναι και τόσα πολλά… υπάρχουν ένα ή δύο αρκετά σημαντικά σημεία, αλλά νομίζω ότι μπορούν να επιτευχθούν», συμπλήρωσε.

«Στο χέρι του Ζελένσκι η συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέθεσε την ευθύνη στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αξιοποιήσει τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας και να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέροντας ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όταν ρωτήθηκε αν έτσι θα τελειώσει η υπόθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία που διαπραγματευτήκαμε και αυτά είναι τα σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει σε πολλά».

«Τώρα εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να το πετύχει», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. «Θα οργανώσουν τώρα μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι, του προέδρου Πούτιν και αν το επιθυμούν, θα παρευρεθώ κι εγώ στην επόμενη συνάντηση, υποθέτω».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συνάντηση ούτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πιθανό χρονοδιάγραμμα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «πρέπει να εμπλακούν λίγο, αλλά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως επιτυχία, βαθμολογώντας τη συνάντηση με 10 στα 10, «με την έννοια ότι τα πήγαμε πολύ καλά».

«Είναι καλό όταν δύο μεγάλες δυνάμεις τα πάνε καλά», προσέθεσε. Ο Χάνιτι πίεσε τότε τον Τραμπ να αποκαλύψει τι του είπε ο Πούτιν σχετικά με το γιατί πίστευε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος. Ο Τραμπ δίστασε, αλλά είπε ότι μπορούσε να πει με δικά του λόγια ότι ο λόγος ήταν ότι ο Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά ανίκανος.

Ο Τραμπ υπονόησε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν συζητήθηκαν θέματα ανταλλαγής εδαφών και εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ο Χάνιτι προέβλεψε ότι θα υπάρξουν «ορισμένες ανταλλαγές εδαφών» και «περισσότερο ρωσικό έδαφος» και ότι η Ουκρανία θα λάβει «μέτρα ασφάλειας που δεν θα σχετίζονται με το ΝΑΤΟ».

Δεν αποκάλυψε τη διαφωνία με τον Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία που είχε με τον Πούτιν. «Όχι, προτιμώ να μην το κάνω», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν είναι διατεθειμένος να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία που είχε με τον Πούτιν.

«Υποθέτω ότι κάποιος θα το δημοσιοποιήσει. Θα το καταλάβουν. Αλλά όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να δω αν μπορούμε να το πετύχουμε. Ξέρετε, δεν είναι ακόμα τελειωμένη υπόθεση. Και… η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Εννοώ, ο Πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να συμφωνήσει», προσέθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι «πάντα είχε εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν», αλλά η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας κατέστη αδύνατη λόγω της έρευνας για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «φάρσα».

Όταν ο Σον Χάνιτι τον ρώτησε τι συμβουλή θα έδινε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή απάντησε ότι θα του έλεγε να «κάνει μια συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά όπως είπε «μπορεί να πει και όχι».

«Πρέπει να κλείσουν συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ αυτοί όχι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα δήλωσε την ότι δεν θα χρειαστεί να σκεφτεί την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω των σημερινών εξελίξεων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», δήλωσε ακόμα.

«Τώρα, ίσως χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι, όπως ξέρετε, η συνάντηση πήγε πολύ καλά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος..