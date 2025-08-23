Γιάννης Σπαλιάρας: «Έχασα τον πατέρα μου και δεν πρόλαβα να του πω ένα γεια»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και εξομολογήθηκε το τραύμα που του άφησε η απώλεια του πατέρα του. Το μοντέλο και πρώην παίκτης του Survivor αναφέρθηκε και στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της μητέρας του.

Θυμάσαι πώς έμαθες για τον θάνατό του;

Ήταν ξαφνικό, έφυγε σε ένα βράδυ, και με ενημέρωσε η μητέρα μου την άλλη μέρα το πρωί. Ήμουν στη δουλειά, στην εκπομπή όπου συμμετείχα τότε με τη Χριστίνα Λαμπίρη, και λίγο πριν βγούμε στον αέρα ενημέρωσαν να πάω σπίτι χωρίς να μου πουν ακριβώς τι είχε γίνει. Ήταν αρκετά σκληρό. Επειδή έχασα τον πατέρα μου και δεν πρόλαβα να του πω ένα «γεια», να τον αποχαιρετήσω, από τότε έχω πάθει μια εμμονή, μια φοβία, μια ανασφάλεια, και παίρνω τη μάνα μου συνέχεια τηλέφωνο. Εκεί που την έπαιρνα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα την παίρνω πέντε-έξι φορές την ημέρα το λιγότερο.

Πέρασε πρόσφατα και μια περιπέτεια με την υγεία της και χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Τρόμαξες;

Αν τρόμαξα; Μου έφυγε η μαγκιά, έχασα πάνω από πέντε κιλά μέσα σε έναν μήνα. Ήμουν δίπλα της νύχτα μέρα και το ξεπεράσαμε, είναι καλά τώρα, είναι στη διαδικασία της αποθεραπείας. Και μετεγχειρητικά πήγε καλά.