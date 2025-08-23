Γιάννης Σπαλιάρας: «Έχασα τον πατέρα μου και δεν πρόλαβα να του πω ένα γεια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Σπαλιάρας

Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και εξομολογήθηκε το τραύμα που του άφησε η απώλεια του πατέρα του. Το μοντέλο και πρώην παίκτης του Survivor αναφέρθηκε και στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της μητέρας του.

Θυμάσαι πώς έμαθες για τον θάνατό του;

Ήταν ξαφνικό, έφυγε σε ένα βράδυ, και με ενημέρωσε η μητέρα μου την άλλη μέρα το πρωί. Ήμουν στη δουλειά, στην εκπομπή όπου συμμετείχα τότε με τη Χριστίνα Λαμπίρη, και λίγο πριν βγούμε στον αέρα ενημέρωσαν να πάω σπίτι χωρίς να μου πουν ακριβώς τι είχε γίνει. Ήταν αρκετά σκληρό. Επειδή έχασα τον πατέρα μου και δεν πρόλαβα να του πω ένα «γεια», να τον αποχαιρετήσω, από τότε έχω πάθει μια εμμονή, μια φοβία, μια ανασφάλεια, και παίρνω τη μάνα μου συνέχεια τηλέφωνο. Εκεί που την έπαιρνα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα την παίρνω πέντε-έξι φορές την ημέρα το λιγότερο.

Πέρασε πρόσφατα και μια περιπέτεια με την υγεία της και χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Τρόμαξες;

Αν τρόμαξα; Μου έφυγε η μαγκιά, έχασα πάνω από πέντε κιλά μέσα σε έναν μήνα. Ήμουν δίπλα της νύχτα μέρα και το ξεπεράσαμε, είναι καλά τώρα, είναι στη διαδικασία της αποθεραπείας. Και μετεγχειρητικά πήγε καλά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να πείτε στον σύντροφό σας όταν καυγαδίζετε, σύμφωνα με ειδικό στις σχέσεις

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

H Realnews στο www.pressreader.com

Χανιά: Υψηλότερο το επίπεδο των τουριστών – Προβλήματα με τις υποδομές και τον συνωστισμό

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας
περισσότερα
16:45 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβ...
08:54 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα με την πρόταση γάμου στην κολλητή της – «Ξέρετε ποιοι θα είναι κουμπάροι»

Η Ιωάννα Τούνη το βράδυ δημοσίευσε βίντεο από την πρόταση γάμου στην κολλητή της φίλη και συνέ...
05:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακού...
03:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο