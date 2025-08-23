Ινδία: Συνελήφθη άνδρας που κατήγγειλε ότι εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν και θάφτηκαν σε ναό – Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδία: Συνελήφθη άνδρας που κατήγγειλε ότι εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν και θάφτηκαν σε ναό – Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα
Ο άνδρας που κατήγγειλε τους βιασμούς και τις δολοφονίες γυναικών.

Μία μυστηριώδη υπόθεση ερευνούν οι αρχές στην Ινδία αφού ένας άνδρας κατήγγειλε στις αρχές ότι εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν άγρια, δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν σε ναό στην πόλη Νταρμαστχάλα στην πολιτεία Καρνατάκα της Ινδίας.

Η πόλη είναι εξαιρετικά γνωστή για τη θρησκευτικότητα και τους ναούς της και ο πληθυσμός βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις καταγγελίες. Έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση η κυβέρνηση αποφάσισε να συγκροτήσει μία Ομάδα Ειδικής Έρευνας προκειμένου να ερευνήσει τους ισχυρισμούς του άνδρα.

Ο άνδρας που καταγγέλλει τους βιασμούς και τις δολοφονίες συνελήφθη σήμερα, Σάββατο, με την κατηγορία της ψευδορκίας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ομάδας Ειδικής Έρευνας που μίλησε στο δίκτυο BBC.

Στα μέσα Ιουλίου ο άνδρας έκανε αναφορά στην αστυνομία και μεταφέρθηκε σε εισαγγελέα για να καταθέσει. Η ταυτότητα του δεν έχει αποκαλυφθεί και γι’ αυτό δημόσια εμφανίζεται με κουκούλα και μάσκα.

Η κατάθεση του άνδρα

Στην κατάθεση του, την οποία εξέτασε το BBC, ο άνδρας ανέφερε ότι εργαζόταν ως καθαριστής στον ναό από το 1995 έως το 2014. Ισχυρίστηκε ότι τον υποχρέωσαν να θάψει τα πτώματα εκατοντάδων γυναικών ακόμη και ανήλικων κοριτσιών που βιάστηκαν άγρια και δολοφονήθηκαν.

Επιπλέον περιέγραψε με πολλές λεπτομέρειες πέντε περιστατικά και υποστήριξε ότι υπήρχαν ακόμη πολλά θύματα. Εξήγησε ότι κρυβόταν από το 2014 και αποφάσισε να εμφανιστεί επειδή δεν άντεχε άλλο το βάρος στην συνείδηση του.

Παράλληλα δεν κατονόμαστε κανέναν για τα εγκλήματα αλλά κατηγόρησε γενικά την «διοίκηση του ναού και το προσωπικό του». Ο επικεφαλής του ναού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και αβάσιμους».

Όταν ο άνδρας οδηγήθηκε στον δικαστή παρουσίασε ένα ανθρώπινο κρανίο ως αποδεικτικό στοιχείο για τους ισχυρισμούς του. Είπε ότι ανήκε σε ένα πτώμα που είχε θάψει και ότι το είχε ανασύρει πρόσφατα.

«Το κρανίο και τα σκελετικά υπολείμματα που προσκόμισε δεν προέρχονται από κανένα σημείο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι έθαψε τα πτώματα», δήλωσε αξιωματούχος της Ομάδας Ειδικής Έρευνας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ομάδα διεξήγαγε ανασκαφές σε τοποθεσίες μέσα και γύρω από την πόλη προκειμένου να ερευνήσει τους ισχυρισμούς του άνδρα. Αρχικά είχε εντοπίσει 13 σημεία, εκ των οποίων κάποια βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνή βλάστηση και δηλητηριώδη φίδια.

Πηγές της Ομάδας Ειδικής Έρευνας επιβεβαίωσαν στο BBC ότι ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένου ενός κρανίου και σχεδόν 100 θραυσμάτων οστών, βρέθηκαν σε δύο από τα σημεία και είχαν σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση. Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να πείτε στον σύντροφό σας όταν καυγαδίζετε, σύμφωνα με ειδικό στις σχέσεις

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

H Realnews στο www.pressreader.com

Χανιά: Υψηλότερο το επίπεδο των τουριστών – Προβλήματα με τις υποδομές και τον συνωστισμό

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας
περισσότερα
18:41 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Shrekking: Τι αποκαλύπτει το νέο trend στις σχέσεις και τις γνωριμίες – Οι παγίδες των χαμηλών στάνταρ και ο ρόλος της εμφάνισης

Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, εμφανίζεται ένας νέος όρος, το «Shrekking», που περιγράφει μ...
16:53 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Εμινέ Ερντογάν: Καλεί τη Μελάνια Τραμπ να υπερασπιστεί τα παιδιά της Γάζας – Τι αναφέρει σε επιστολή της

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, απευθύνει έκκληση προς τη Μελάνια Τραμπ να στραφεί...
16:36 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Παρουσίασε το προσωπικό «δώρο» που του έστειλε ο Πούτιν – «Είναι μια όμορφη φωτογραφία από την Αλάσκα – Θα την υπογράψω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια φωτογραφία που, όπως είπε, του έστειλε ο Ρώ...
15:08 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Washington Post: Το επόμενο όνειρο του Τραμπ είναι να γίνει δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης – Το «στοίχημα» της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να εντρυφά, σταδιακά, σε έναν νέο ρόλο που πάντα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο