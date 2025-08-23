Ινδία: Συνελήφθη άνδρας που κατήγγειλε ότι εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν και θάφτηκαν σε ναό – Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα

Μία μυστηριώδη υπόθεση ερευνούν οι αρχές στην Ινδία αφού ένας άνδρας κατήγγειλε στις αρχές ότι εκατοντάδες γυναίκες βιάστηκαν άγρια, δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν σε ναό στην πόλη Νταρμαστχάλα στην πολιτεία Καρνατάκα της Ινδίας.

Η πόλη είναι εξαιρετικά γνωστή για τη θρησκευτικότητα και τους ναούς της και ο πληθυσμός βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις καταγγελίες. Έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση η κυβέρνηση αποφάσισε να συγκροτήσει μία Ομάδα Ειδικής Έρευνας προκειμένου να ερευνήσει τους ισχυρισμούς του άνδρα.

Ο άνδρας που καταγγέλλει τους βιασμούς και τις δολοφονίες συνελήφθη σήμερα, Σάββατο, με την κατηγορία της ψευδορκίας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ομάδας Ειδικής Έρευνας που μίλησε στο δίκτυο BBC.

Στα μέσα Ιουλίου ο άνδρας έκανε αναφορά στην αστυνομία και μεταφέρθηκε σε εισαγγελέα για να καταθέσει. Η ταυτότητα του δεν έχει αποκαλυφθεί και γι’ αυτό δημόσια εμφανίζεται με κουκούλα και μάσκα.

Η κατάθεση του άνδρα

Στην κατάθεση του, την οποία εξέτασε το BBC, ο άνδρας ανέφερε ότι εργαζόταν ως καθαριστής στον ναό από το 1995 έως το 2014. Ισχυρίστηκε ότι τον υποχρέωσαν να θάψει τα πτώματα εκατοντάδων γυναικών ακόμη και ανήλικων κοριτσιών που βιάστηκαν άγρια και δολοφονήθηκαν.

Επιπλέον περιέγραψε με πολλές λεπτομέρειες πέντε περιστατικά και υποστήριξε ότι υπήρχαν ακόμη πολλά θύματα. Εξήγησε ότι κρυβόταν από το 2014 και αποφάσισε να εμφανιστεί επειδή δεν άντεχε άλλο το βάρος στην συνείδηση του.

Παράλληλα δεν κατονόμαστε κανέναν για τα εγκλήματα αλλά κατηγόρησε γενικά την «διοίκηση του ναού και το προσωπικό του». Ο επικεφαλής του ναού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και αβάσιμους».

Όταν ο άνδρας οδηγήθηκε στον δικαστή παρουσίασε ένα ανθρώπινο κρανίο ως αποδεικτικό στοιχείο για τους ισχυρισμούς του. Είπε ότι ανήκε σε ένα πτώμα που είχε θάψει και ότι το είχε ανασύρει πρόσφατα.

«Το κρανίο και τα σκελετικά υπολείμματα που προσκόμισε δεν προέρχονται από κανένα σημείο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι έθαψε τα πτώματα», δήλωσε αξιωματούχος της Ομάδας Ειδικής Έρευνας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ομάδα διεξήγαγε ανασκαφές σε τοποθεσίες μέσα και γύρω από την πόλη προκειμένου να ερευνήσει τους ισχυρισμούς του άνδρα. Αρχικά είχε εντοπίσει 13 σημεία, εκ των οποίων κάποια βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνή βλάστηση και δηλητηριώδη φίδια.

Πηγές της Ομάδας Ειδικής Έρευνας επιβεβαίωσαν στο BBC ότι ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένου ενός κρανίου και σχεδόν 100 θραυσμάτων οστών, βρέθηκαν σε δύο από τα σημεία και είχαν σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση. Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκουν.