Τραμπ: Παρουσίασε το προσωπικό «δώρο» που του έστειλε ο Πούτιν – «Είναι μια όμορφη φωτογραφία από την Αλάσκα – Θα την υπογράψω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε μια φωτογραφία που, όπως είπε, του έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αλάσκα, αν και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν τεταμένες.

Παρά τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας, ο Τραμπ επέλεξε να επικεντρωθεί στο προσωπικό δώρο του Πούτιν, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης τους.

«Ήταν πολύ σεβαστικός μαζί μου και με τη χώρα μας, αλλά όχι τόσο σεβαστικός με άλλους», είπε.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Θα την υπογράψω για αυτόν. Αλλά μου έστειλαν μία και σκέφτηκα ότι θα θέλατε να τη δείτε. Αυτός είναι ένας άνδρας που ονομάζεται Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, πιστεύω, θα έρθει ανάλογα με το τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει και μπορεί να μην έρθει, ανάλογα με τις εξελίξεις. Έχουμε πολλά πράγματα να συμβούν τις επόμενες εβδομάδες».

🚨INSANE: Trump was HUMILIATED on live TV after bragging he’s sending a signed photo to Putin — seconds before a reporter tells him Russia just bombed a U.S. factory in Ukraine: Trump: “I was just sent a picture… I am going to sign this. Vladimir Putin. Who I believe will be… pic.twitter.com/7UtBa4rPlk — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 22, 2025



Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη: «Αλλά σκέφτηκα ότι ήταν μια όμορφη φωτογραφία του. Εντάξει, δική μου, αλλά όμορφη [κίνηση] από αυτόν. Ήταν πολύ καλό που μου την έστειλε».

Οι δηλώσεις ήρθαν καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να βαλτώνουν μια εβδομάδα μετά τις πυρετώδεις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου, που περιλάμβανε τη φιλοξενία του Πούτιν στην Αλάσκα και την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη ρωσική επίθεση που χτύπησε αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «[Του] είπα ότι δεν είμαι χαρούμενος γι’ αυτό και δεν είμαι χαρούμενος για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο».

«Όχι, δεν είμαι χαρούμενος για τίποτα σχετικά με εκείνον τον πόλεμο. Τίποτα. Καθόλου χαρούμενος. Θα δούμε τι θα συμβεί. Λέω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μάθουμε προς τα πού θα πάει. Και πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος», σχολίασε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι σε δύο εβδομάδες θα αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Και αυτό αφορά το αν θα επιβάλουμε μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο, ή θα μην κάνουμε τίποτα και θα πούμε, “Είναι η δική σας μάχη”».

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Kennedy Center, την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.