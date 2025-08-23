Νάξος: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη – Αναζητούνται οι 2 συνεργοί του, εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 περιπτώσεις κλοπών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη μέλους συμμορίας διαρρηκτών στη Νάξο, τα ξημερώματα του Σαββάτου 23 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλοπιμαία, με δύο ακόμη συνεργούς προέβαιναν σε διαρρήξεις κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων στο νησί. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών

Οι δύο συνεργοί του συλληφθέντα αναζητούνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 23 Αυγούστου 2025) στη Νάξο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο συνεργοί του συλληφθέντα, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από τη συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, την επισταμένη έρευνα πεδίου και τη μελέτη του τρόπου ενέργειας (modusoperandi) τους, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας ενεργώντας βάση επιχειρησιακού σχεδιασμού σήμερα πρώτες πρωινές ώρες εντόπισαν σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων δύο από τους δράστες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν προς φυγή.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ακινητοποιήθηκε ο 33χρονος, ο οποίος είχε καταπέσει σε όρυγμα οικοδομής.

Στην κατοχή του 33χρονου και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατσαβίδι, σακίδιο πλάτης και τσαντάκι ώμου που περιείχαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, υποδήματα και γυναικείες τσάντες που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες από τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής.

Από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -12- περιπτώσεις κλοπών χρήματων – αντικειμένων εκτιμώμενης αξίας πάνω από -120.000- ευρώ, τις οποίες διέπραξαντο χρονικό διάστημααπό 25.07 έως 23.08.2025.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, συνελήφθη και θαοδηγηθεί στηνΕισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του συλληφθέντα ισχύουν περιοριστικοί όροι για υποθέσεις κλοπών.

Υπογραμμίζεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο: