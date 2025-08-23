Μαρινάκης: Ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής

Μαρινάκης: Ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής

«Η Ημέρα της Μαύρης Κορδέλας είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία επέτειος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, του Σταλινισμού και του Ναζισμού, αποτελεί μία διαρκή υπενθύμιση πως ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής» έγραψε, αναφερόμενος στην 23η Αυγούστου που καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ημέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

