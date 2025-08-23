Εμινέ Ερντογάν: Καλεί τη Μελάνια Τραμπ να υπερασπιστεί τα παιδιά της Γάζας – Τι αναφέρει σε επιστολή της

Φωτογραφία: AP

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, απευθύνει έκκληση προς τη Μελάνια Τραμπ να στραφεί υπέρ των παιδιών της Γάζας, ζητώντας να δείξει την ίδια ευαισθησία που επέδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας.

Η Εμίνε Ερντογάν, σε επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, επαίνεσε την προηγούμενη προσπάθεια της Μελάνια Τραμπ υπέρ των Ουκρανών παιδιών, χαρακτηρίζοντάς την «μια πρωτοβουλία που εμπνέει ελπίδα στις καρδιές».

Πρόσθεσε ότι θα ήθελε η ίδια η Τραμπ να επεκτείνει αυτήν την υπεράσπιση και στα παλαιστινιακά παιδιά, τονίζοντας πως η Γάζα έχει γίνει «ένα νεκροταφείο παιδιών», όπου «ένα παιδί σκοτώνεται σχεδόν κάθε ώρα».

«Η φράση “άγνωστο μωρό”, γραμμένη στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας, ανοίγει ανεπανόρθωτες πληγές στις συνειδήσεις μας», έγραψε η Ερντογάν.


«Όπως υπερασπιστήκατε τα δικαιώματα των παιδιών της Ουκρανίας, πιστεύω ότι θα δείξετε την ίδια ευαισθησία για τα παιδιά της Γάζας».

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας πρότεινε η Τραμπ να στείλει επιστολή προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας για τερματισμό «της πιο οδυνηρής γενοκτονίας της εποχής μας».

Σημείωσε ότι η αγωνία των παιδιών της Γάζας αντικατοπτρίζει μια «παραμορφωμένη παγκόσμια τάξη που υποτιμά κάποιες ζωές περισσότερο από άλλες» και υπογράμμισε την ανάγκη «να ενώσουμε τις φωνές και τη δύναμή μας ενάντια σε αυτή την αδικία».

Προσεγγίζοντας το αίτημά της τόσο προσωπικά όσο και πολιτικά, η Ερντογάν έγραψε: «Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, ελπίζω ότι θα καλλιεργήσετε την ίδια ελπίδα για τα παιδιά της Γάζας, που ποθούν την ειρήνη και την ηρεμία. Είναι αργά για εκείνα που χάσαμε, αλλά όχι για το εκατομμύριο των παιδιών που επιβιώνουν».

Πηγή: Daily Sabah

16:36 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

