Μαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της εταιρείας της μετά την περιπέτεια υγείας – Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρίνα Σάττι
Φωτογραφία: Instagram/marina_satti

Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη.

Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

