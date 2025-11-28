Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό και Τραμ – «Να παρθούν μέτρα ασφάλειας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετρό

Σε στάση εργασίας αύριο, Σάββατο, από τις  10:00 π.μ. έως τις 14:00 σε Μετρό (Γραμμές 1,2 & 3) και Τραμ προχωρούν οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες, προκειμένου να απευθύνουν ύστατο χαιρετισμό στον αδικοχαμένο συνάδελφο τους Νίκο Βάρδα, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας, στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον  Πειραιά.

Όπως επισημαίνουν τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ σε σχετική ανακοίνωση, αποφάσισαν ακόμη να αναστείλουν την προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ λόγω πένθους.

Η ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1  στον  Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον ‘Ανω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

απαιτούμε:

Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!

-Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

-Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1  στον  Πειραιά!

-Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

-Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους.

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Black Friday: Οδηγίες στους εμπόρους για την ορθή εφαρμογή της μείωσης τιμών – Αναλυτικά παραδείγματα

Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν 199,5 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους – Πόσο είναι το μέσο ενοίκιο που δηλώνουν και πληρών...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μεσολόγγι: Έπεσε κεραυνός σε στρατόπεδο – 4 φαντάροι στο νοσοκομείο

13:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βελεστίνο: Μοσχάρι επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο σε φάρμα – Με βαριές κακώσεις ο 60χρονος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, που δέχτηκε επίθεση από μοσχάρι την στιγμή ...
13:41 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Mission Impossible« στο Μοσχάτο – Πολίτες πέρασαν τον δρόμο με κλαρκ λόγω της πλημμύρας

Πρωτόγνωρες οι εικόνες που καταγράφηκαν στο Μοσχάτο, έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού, όπου η...
12:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Αγριογούρουνο… έκοβε βόλτες στο Περιστέρι – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι» γράφει μία χρήστης του TikTok, η οποία δημοσίευσε ένα βίντ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»