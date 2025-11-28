Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό και Τραμ – «Να παρθούν μέτρα ασφάλειας»

Σε στάση εργασίας αύριο, Σάββατο, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 σε Μετρό (Γραμμές 1,2 & 3) και Τραμ προχωρούν οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες, προκειμένου να απευθύνουν ύστατο χαιρετισμό στον αδικοχαμένο συνάδελφο τους Νίκο Βάρδα, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας, στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Όπως επισημαίνουν τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ σε σχετική ανακοίνωση, αποφάσισαν ακόμη να αναστείλουν την προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ λόγω πένθους.

Η ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον ‘Ανω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

απαιτούμε:

Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!

-Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

-Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!

-Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

-Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους.

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους».