Ρόμπι Γουίλιαμς: Τι είπε για το ντεμπούτο της κόρης του στην υποκριτική

Enikos Newsroom

lifestyle

Robbie Williams Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε με υπερηφάνεια για την κόρη του Τέντι που κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town»

Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ συνόδευσαν την 13χρονη κόρη τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας χθες στο Λονδίνο.

Η Τέντι Γουίλιαμς πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Κάθριν Ράιαν στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Κρις Φόγκιν, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των Take That είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».

Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του δικτύου.

