Λαέρτης Μαλκότσης: «Με έλεγαν μπαλαρίνα στο σχολείο, επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λαέρτης Μαλκότσης
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένος ο Λαέρτης Μαλκότσης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ασχολείται από μικρός με τον κόσμο της υποκριτικής, στη συνέντευξή του μίλησε και για τα κακεντρεχή σχόλια που δεχόταν στο σχολείο, λόγω της ενασχόλησής του με τον χορό. Μάλιστα, ανέφερε πως τα όσα ζούσε από τους συμμαθητές του, τώρα ανήκουν στην κατηγορία του μπούλινγκ.

Μιλώντας για την ενασχόλησή του με τον χορό, ο Λαέρτης Μαλκότσης είπε: «Χόρευα, δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω αυτό που λέμε ο άριστος χορευτής, γιατί ήμουν βαρύς… Δεν είμαστε όλοι για όλα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ήμουν χορευτής, τους αγαπώ πολύ, τους πονάω, τους ζηλεύω και τους καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλές οι κακουχίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και δεν πληρώνεται»

Σε άλλο σημείο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε αν υπήρχε ζήλια από τα άλλα παιδιά, επειδή εκείνος έπαιζε στην τηλεόραση. «Γιατί έχω ακούσει ότι σε έλεγαν μπαλαρίνα, μικρό στο σχολείο», σημείωσε ο παρουσιαστής.

Ο ηθοποιός τότε ανέφερε: «Ναι, επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός, είχα αυτά τα σχόλια, “που πας τώρα εκεί”, “μπαλαρίνα”… Τα κάνω τώρα γιατί μπορεί να με βλέπουν οι παλιοί συμμαθητές και να τα θυμηθούν. Τώρα όλο αυτό λέγεται μπούλινγκ, τότε δεν ξέραμε!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Black Friday: Μήπως αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε; Τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Πολεοδομίες: Τι αλλάζει με τη μεταφορά στο Κτηματολόγιο και τις οικοδομικές άδειες – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Παπαθανάσης: 6 δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών – Το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Με...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:20 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου, έχει πάρει το σπίτι μου νερό»

Η κακοκαιρία Adel έπληξε την Παρασκευή (28/11) την χώρα. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μερικά Insta...
19:41 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου σε Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να έχουμε διαπληκτιστεί, θεωρώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί»

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στην εκπομπή της, η Κατερίνα ...
18:30 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το μήνυμα για την υγεία της – «Οι γιατροί μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση»

Πριν από λίγες ώρες, η δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Μαρίνα Σάττι, ΜΙΝΟΣ-Ε...
18:19 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος: «Για χαζομπαμπά με βλέπω – Δεν λέμε ακόμα το φύλο του μωρού»

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να γίνουν γονείς, καθ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»