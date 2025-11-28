Λαέρτης Μαλκότσης: «Με έλεγαν μπαλαρίνα στο σχολείο, επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένος ο Λαέρτης Μαλκότσης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ασχολείται από μικρός με τον κόσμο της υποκριτικής, στη συνέντευξή του μίλησε και για τα κακεντρεχή σχόλια που δεχόταν στο σχολείο, λόγω της ενασχόλησής του με τον χορό. Μάλιστα, ανέφερε πως τα όσα ζούσε από τους συμμαθητές του, τώρα ανήκουν στην κατηγορία του μπούλινγκ.

Μιλώντας για την ενασχόλησή του με τον χορό, ο Λαέρτης Μαλκότσης είπε: «Χόρευα, δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω αυτό που λέμε ο άριστος χορευτής, γιατί ήμουν βαρύς… Δεν είμαστε όλοι για όλα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ήμουν χορευτής, τους αγαπώ πολύ, τους πονάω, τους ζηλεύω και τους καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλές οι κακουχίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και δεν πληρώνεται»

Σε άλλο σημείο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε αν υπήρχε ζήλια από τα άλλα παιδιά, επειδή εκείνος έπαιζε στην τηλεόραση. «Γιατί έχω ακούσει ότι σε έλεγαν μπαλαρίνα, μικρό στο σχολείο», σημείωσε ο παρουσιαστής.

Ο ηθοποιός τότε ανέφερε: «Ναι, επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός, είχα αυτά τα σχόλια, “που πας τώρα εκεί”, “μπαλαρίνα”… Τα κάνω τώρα γιατί μπορεί να με βλέπουν οι παλιοί συμμαθητές και να τα θυμηθούν. Τώρα όλο αυτό λέγεται μπούλινγκ, τότε δεν ξέραμε!».