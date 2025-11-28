Κατερίνα Καινούργιου σε Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να έχουμε διαπληκτιστεί, θεωρώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου. Οι δύο παρουσιαστές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έκαναν μία διακριτική αναφορά στην παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους στο παρελθόν, δείχνοντας πως έχουν αφήσει πίσω τους ό,τι έγινε.

Συγκεκριμένα, προλογίζοντας τον καλεσμένο της, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ότι: «Δεν ξέρω αν πριν από λίγα χρόνια θα τα λέγαμε ποτέ τηλεοπτικά, γιατί είμαστε και οι δύο έντονες προσωπικότητες. Εννοώ ότι τα λέμε έξω από τα δόντια και πολλές φορές μπορεί να παρεξηγούμαστε. Σημασία όμως έχει ότι και εγώ αλλά και αυτός είναι στην καλύτερή του φάση και τώρα νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή να συναντηθούμε τηλεοπτικά. Μαζί μας λοιπόν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας».

«Παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να έχουμε διαπληκτιστεί, θεωρώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί, με πολλές ευαισθησίες, αγαπάς πολύ αυτή τη δουλειά, απλά καμιά φορά παθαίνεις αυτό που παθαίνω κι εγώ, κάτι μπορεί να σε πειράξει, να το πεις πιο έντονα, μετά να το πάρεις πίσω, είσαι παρορμητικός και εσύ νομίζω!», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξήγησε πως: «Είμαι αρκετά, προσπάθησα να το αλλάξω, δεν τα καταφέρνω πάντα».

«Επειδή έχουμε πει πολλά, εμένα μου αρέσει να τα αφήνω πίσω», σημείωσε ο παρουσιαστής σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Εννοείται, και τα λύνουμε και τα αφήνουμε πίσω. Μπορεί να είναι κακές στιγμές και των δύο ανθρώπων και να γίνει όλο λάθος. Αυτά ξεχνιούνται, ούτως ή άλλως εμείς οι δύο δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε!».

