Κατερίνα Καινούργιου: «Φουσκώνει, μεγαλώνει η μπουμπούκα» – Γιατί φοράει μαύρα ρούχα

Τον λόγο για τον οποίο φοράει μαύρα ρούχα εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα» στον ALPHA, απαντώντας και σε σχετικό σχόλιο του Στέφανου Κωνσταντινίδη.

Η παρουσιάστρια που διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, είπε αρχικά: «Φουσκώνει, κοιτάξτε το φόρεμα, μεγαλώνει η μπουμπούκα». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μαύρα ρούχα της.

«Φοράω μαύρα γιατί η αγορά, ειδικά τώρα που είμαι έγκυος και δυσκολεύομαι, δεν μπαίνω σε όλα, έχει πάρα πολλά μαύρα. Βέβαια το έχω σπάσει με τα λευκά παπούτσια και τον φιόγκο. Μπήκα σε κάτι sites του εξωτερικού και παρήγγειλα κάτι ροζ πουλόβερ. Όπου ροζ πάω και το παίρνω», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μου το λένε και οι φίλες μου. Μη φοράς μαύρο, δεν είναι καλό», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.