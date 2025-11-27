Πούτιν: Άφησε για λίγο την πολιτική και το… έριξε στη μουσική – Βίντεο από την προσπάθειά του να παίξει κομούζ στο Κιργιστάν

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε στην άκρη για λίγο τα καυτά θέματα της πολιτικής και τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έπιασε το λαούτο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κιργιστάν, όπως φαίνεται στο βίντεο, δοκίμασε να παίξει το παραδοσιακό τρίχορδο λαούτο που ονομάζεται κομούζ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος ρωτούσε μάλιστα και τους πιο ειδικούς στη μουσική για οδηγίες.

Σημειώνεται ότι παλαιότερα ο Πούτιν είχε παίξει πιάνο.

Δείτε το βίντεο: