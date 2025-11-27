Πούτιν: Άφησε για λίγο την πολιτική και το… έριξε στη μουσική – Βίντεο από την προσπάθειά του να παίξει κομούζ στο Κιργιστάν

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Ο Πούτιν δοκιμάζει να παίξει κομούζ

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε στην άκρη για λίγο τα καυτά θέματα της πολιτικής και τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έπιασε το λαούτο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κιργιστάν, όπως φαίνεται στο βίντεο, δοκίμασε να παίξει το παραδοσιακό τρίχορδο λαούτο που ονομάζεται κομούζ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος ρωτούσε μάλιστα και τους πιο ειδικούς στη μουσική για οδηγίες.

Σημειώνεται ότι παλαιότερα ο Πούτιν είχε παίξει πιάνο.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι είναι και ποια η διαφορά τους με τις Ατομικές – Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσε...

Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το οικονομικό μέρισμα στους πολίτες από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:39 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Ο πρόεδρος του οργανισμού «Miss Universe» ερευνάται για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe Organization – MU...
09:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται 24 ώρες μετά – Πολλοί κάτοικοι αγνοούνται ακόμη

Η φονική φωτιά που ξέσπασε και εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα κτίρια σε ένα συγκρότημα διαμερισ...
09:35 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις – Η αντίδραση στην υπογραφή ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

«Μονομερείς ενέργειες» χαρακτηρίζει την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ από την ...
08:51 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντησή του με τον Ερντογάν

Ιστορική και υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Οικου...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»