Λάμπρος Κωνσταντάρας για Μαρτίκα: «Προσέβαλες τη μνήμη του Παντέλου, η ζωή δεν είναι Survivor για να λες π@@@ς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Λάμπρος Κωνσταντάρας

Την έντονη αντίδραση του Λάμπρου Κωνσταντάρα προκάλεσαν τα όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρουσιάζονταν ως επενδυτές στο καζίνο και εξαπατούσαν οικονομικά πολίτες.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, το ίδιο κύκλωμα είχε αποσπάσει χρήματα και από τον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναδημοσίευσε στο Instagram το βίντεο με τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα, και έγραψε: «Ο ορισμός του attention freak. Η ζωή δεν είναι συμβούλιο του Survivor να βγαίνεις και να λες στα κανάλια π@@@ς. Και όπως είχε πει και ο Παντέλος, τη μνήμη του οποίου προσέβαλες… “Πες στον άλλον και να πάει…”».

02:25 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

