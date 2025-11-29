Φθιώτιδα: Πυκνό χιόνι στο δάσος της Οξυάς – Δείτε βίντεο

Το πρώτο πραγματικό χιόνι του φετινού χειμώνα έκανε την εμφάνισή του στα ορεινά, ντύνοντας στα λευκά το δάσος της Οξυάς και φτάνοντας μέχρι το ομώνυμο ορειβατικό καταφύγιο. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους μηδέν βαθμούς, οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν ασταμάτητα, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θυμίζει ότι ο χειμώνας πλέον μπήκε για τα καλά.

Την όμορφη εικόνα κατέγραψε σε βίντεο ο πρόεδρος της Κοινότητας Γαρδικίου, Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος ανάρτησε τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό χιόνι της σεζόν στην περιοχή, με τη βρύση του Αρβανίτη να «υποδέχεται» το λευκό πέπλο που σκέπασε το βουνό.

Το τοπίο της Οξυάς, γνωστό για την πυκνή του βλάστηση και την άγρια ομορφιά του, μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε έναν χειμωνιάτικο παράδεισο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο κρύας εποχής του χρόνου για τα ορεινά χωριά της περιοχής.