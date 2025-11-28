Το DNA «μίλησε» και έλυσε το μυστήριο γύρω από τα «κρεμαστά φέρετρα» της αρχαιότητας – Αποκαλύφθηκε ποιοι τα κατασκεύασαν

Μια πρωτοποριακή γονιδιωματική μελέτη αποκαλύπτει την αληθινή καταγωγή των μυστηριωδών κρεμαστών φερέτρων της Κίνας και δείχνει ότι ο σύγχρονος λαός Μπο είναι άμεσοι απόγονοι των αρχαίων κατασκευαστών τους.

Επί αιώνες, τα ξύλινα φέρετρα που ήταν αναρτημένα ψηλά σε απόκρημνους βράχους σε όλη τη νότια Κίνα προκαλούσαν δέος, εικασίες και μυστήριο. Μέσα σε κατακόρυφους πέτρινους τοίχους, κρυμμένα βαθιά σε ομιχλώδη φαράγγια ποταμών ή χωμένα σε στενές σπηλιές, αυτά τα «κρεμαστά φέρετρα» αποτελούν μια από τις πιο εντυπωσιακές και λιγότερο κατανοητές ταφικές παραδόσεις της Ασίας.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τα κρεμαστά φέρετρα

Οι κατασκευαστές τους εξαφανίστηκαν από τα ιστορικά αρχεία πριν από αιώνες, αφήνοντας πίσω τους μυστηριώδη αρχαιολογικά ίχνη, αλλά ελάχιστες γραπτές ενδείξεις. Τώρα, μια πρωτοποριακή γονιδιωματική μελέτη φώτισε την προέλευση αυτού του αινιγματικού εθίμου—και αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό μπορεί να μην έχουν χαθεί τελικά.

Ερευνητές από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και διεθνείς συνεργάτες δημοσίευσαν την πρώτη μεγάλης κλίμακας γονιδιωματική ανάλυση ατόμων που συνδέονται με την παράδοση των κρεμαστών φερέτρων.

Τα ευρήματά τους υποδεικνύουν μια άμεση γενετική σύνδεση μεταξύ των αρχαίων κατασκευαστών φερέτρων και του σύγχρονου λαού Μπο (Bo) της Γιουνάν, μιας μικρής κοινότητας για την οποία εικάζεται εδώ και καιρό στην λαογραφία ότι κατάγεται από τους δημιουργούς των ταφών στις άκρες των βράχων.

Για πρώτη φορά, τα στοιχεία DNA επιβεβαιώνουν ότι αυτή η προφορική μνήμη αντανακλά μία γνήσια, αδιάσπαστη προγονική συνέχεια.

Τι έδειξε η γονιδιακή μελέτη

Η μελέτη ανέλυσε γονιδιώματα από 11 αρχαία άτομα που ανακτήθηκαν από τοποθεσίες με κρεμαστά φέρετρα στη Γιουνάν και τη Γκουανγκσί, τέσσερα άτομα από ταφές σε φέρετρα από κορμούς δέντρων στη βορειοδυτική Ταϊλάνδη και 30 πλήρη γονιδιώματα από σύγχρονους κατοίκους χωριών Μπο.

Μέσω συγκριτικής γενετική πληθυσμών, η ομάδα αποκάλυψε μια δημογραφική ιστορία που εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, χαρτογραφώντας διαδρομές μετανάστευσης, πολιτιστικές ανταλλαγές, ακόμη και απροσδόκητες αλληλεπιδράσεις μεγάλων αποστάσεων σε όλη την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό που προκύπτει είναι μια εικόνα κίνησης σε βάθος χρόνου και πολιτισμικής ανθεκτικότητας.

Οι πρώιμες καταβολές του εθίμου των κρεμαστών φερέτρων, υποστηρίζουν οι ερευνητές, βρίσκονται ανάμεσα σε παράκτιους νεολιθικούς πληθυσμούς της νοτιοανατολικής Κίνας—κοινότητες-πρόγονοι των σημερινών ομιλητών των γλωσσών Τάι-Καντάι (Tai-Kadai) και Αυστρονησιακών γλωσσών. Πριν από περίπου 3.000 χρόνια, αυτή η παράδοση εξαπλώθηκε στην ενδοχώρα κατά μήκος ποτάμιων διαδρόμων όπως ο Γιανγκτσέ, φτάνοντας τελικά στα υψίπεδα της Γιουνάν και στα απόκρημνα τοπία της βόρειας Ταϊλάνδης.

Παρά το γεγονός ότι κατοικούσαν σε περιοχές που χωρίζονται από βουνά και χιλιάδες χιλιόμετρα, οι αρχαίοι χρήστες φερέτρων σε αυτές τις τοποθεσίες μοιράζονται αξιοσημείωτα γενετικά και πολιτισμικά στοιχεία. Οι γενετικές υπογραφές των αρχαίων ατόμων από την Κίνα με τα κρεμαστά φέρετρα παρουσιάζουν ισχυρές συγγένειες με τους παράκτιους νεολιθικούς πληθυσμούς, αλλά αποκαλύπτουν επίσης ένα μωσαϊκό επιρροών που απορροφήθηκαν με την πάροδο των αιώνων.

Δύο άτομα από τη Γιουνάν, που χρονολογούνται περίπου πριν από 1.200 χρόνια, εμφάνισαν εντυπωσιακά διαφορετικά προφίλ καταγωγής από τους γείτονές τους – το ένα συνδεόταν στενά με αρχαίες ομάδες καλλιεργητών του Κίτρινου Ποταμού και τους Θιβετιανούς των Ιμαλαίων , ενώ το άλλο ταιριάζει με πληθυσμούς από το Οροπέδιο της Μογγολίας και τη Βορειοανατολική Ασία. Η παρουσία τους υποδηλώνει κινητικότητα μεγάλων αποστάσεων και δημογραφική επαφή κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ, μιας περιόδου βαθιάς διαπεριφερειακής ανταλλαγής.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τέτοιες ακραίες περιπτώσεις υπογραμμίζουν την πολιτιστική συμπερίληψη των κοινοτήτων των κρεμαστών φερέτρων, οι οποίες μπορεί να ενσωμάτωσαν μη τοπικά άτομα μέσω μετανάστευσης ή διαθρησκειακών γάμων.

Το πιο ανατρεπτικό εύρημα

Ωστόσο, το πιο ανατρεπτικό εύρημα δεν προκύπτει από τα αρχαία δείγματα, αλλά από τους σύγχρονους κατοίκους των χωριών Μπο. Κρυμμένοι σε απομακρυσμένες καρστικές κοιλάδες της Γιουνάν, οι Μπο αριθμούν σήμερα μόνο μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Επισήμως ταξινομημένοι στην ευρύτερη εθνοτική κατηγορία Γι (Yi), η γλώσσα, οι παραδόσεις και τα ταφικά τους έθιμα τους έχουν από αιώνες ξεχωρίσει. Για γενιές, η προφορική ιστορία των Μπο επέμενε σε μια προγονική σύνδεση με τους κατασκευαστές φερέτρων στις άκρες των βράχων, παρά την έλλειψη συγκεκριμένης ιστορικής τεκμηρίωσης.

Τα νέα γονιδιωματικά δεδομένα παρέχουν αδιαμφισβήτητη υποστήριξη: τα περισσότερα άτομα Μπο μοιράζονται τη στενότερη γενετική συγγένειά τους με τους αρχαίους χρήστες κρεμαστών φερέτρων από τη Γιουνάν. Τα μοντέλα δείχνουν ότι σχεδόν τα δύο τρίτα της καταγωγής τους προέρχονται από αυτούς τους αρχαίους πληθυσμούς, ενώ το υπόλοιπο αντικατοπτρίζει βαθύτερη ανάμειξη της Εποχής του Χαλκού με άλλες ομάδες της νοτιοδυτικής Κίνας.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι ενώ ο λαός Μπο υπέμεινε αιώνες εκτοπισμού, πιέσεων αφομοίωσης, ακόμη και διώξεων κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μινγκ, η γενετική του κληρονομιά παρέμεινε αξιοσημείωτα ανθεκτική. Η ιδιαίτερα ταφική τους παράδοση – γνωστή σήμερα ως «ταφή σε σπήλαιο ψυχών», κατά την οποία η πνευματική ουσία του νεκρού τοποθετείται μέσα σε προγονικά σπήλαια – φαίνεται να είναι πολιτιστικός απόγονος του αρχαίου εθίμου των κρεμαστών φερέτρων. Ακόμη και τα επίπεδα οξείδωσης των χάλκινων τεμαχίων που βρέθηκαν στα προγονικά σπήλαια των Μπο υποδηλώνουν τελετουργική συνέχεια που εκτείνεται σε βάθος χρόνου άνω των 400 ετών.

Η παράδοση με τα φέρετρα και Ταϊλάνδη

Πέρα από την Κίνα, η έρευνα ρίχνει επίσης φως στη διάδοση των παραδόσεων των φερέτρων από κορμούς δέντρων στην Ταϊλάνδη. Αρχαία άτομα από την Πανγκ Μάφα (Pang Mapha) παρουσιάζουν κοινά στοιχεία καταγωγής με τις τοποθεσίες της Κίνας, αλλά διατηρούν επίσης μια ισχυρότερη παρουσία ιθαγενούς καταγωγής κυνηγών-τροφοσυλλεκτών Χοαμπίνχιαν (Hòabìnhian). Οι συγγραφείς προτείνουν ότι αυτό αντικατοπτρίζει την τοπική ανάμειξη μεταξύ ομάδων μεταναστών από τη νότια Κίνα και μακροχρόνια εγκατεστημένων πληθυσμών της Νοτιοανατολικής Ασίας – μια διαδικασία που πιθανώς διαμεσολαβήθηκε από αλληλεπιδράσεις μεροληπτικές ως προς το φύλο, όπου άνδρες μετανάστες παντρεύτηκαν με ντόπιες γυναίκες.

Η μελέτη, αν και ολοκληρωμένη, αναδεικνύει επίσης τα ανοιχτά ερωτήματα που παραμένουν. Οι πρώτες ομάδες των κρεμαστών φερέτρων των βουνών Γουγί (Wuyi)—της περιοχής που πιστεύεται ότι είναι το λίκνο του εθίμου—παραμένουν γενετικά μη δειγματοληπτημένες. Ούτε οι αρχαιολόγοι διαθέτουν ακόμη δεδομένα DNA από συγγενείς παραδόσεις στα νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας και τον Ειρηνικό.

Ο στόχος για το μέλλον

Μελλοντικές ανασκαφές και γονιδιωματικές αναλύσεις θα είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας πλήρους εικόνας του τρόπου με τον οποίο διαδόθηκε και εξελίχθηκε αυτή η ξεχωριστή ταφική πρακτική. Προς το παρόν, τα γενετικά στοιχεία προσφέρουν ένα ισχυρό νέο αφήγημα. Τα κρεμαστά φέρετρα της Κίνας, που κάποτε θεωρούνταν κατάλοιπα ενός εξαφανισμένου λαού, μπορούν τώρα να γίνουν κατανοητά ως μέρος μιας ζωντανής πολιτισμικής γενεαλογίας.

Οι απόγονοί τους, ο λαός Μπο (Bo), φέρουν στα γονιδιώματά τους μια ιστορία ανθεκτικότητας που εκτείνεται σε τρεις χιλιετίες – μια ιστορία μετανάστευσης, προσαρμογής και της επίμονης ανθρώπινης ανάγκης να τιμούν τους νεκρούς με τρόπους που αγγίζουν τον ουρανό.