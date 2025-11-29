Μαύρη Θάλασσα: Έκρηξη σε πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Ερμίνα Παπαδήμα

διεθνή

δεξαμενόπλοια, Μαύρη Θάλασσα
Εικόνα: reuters.com

Εκρήξεις συγκλόνισαν δύο δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο στενό του Βοσπόρου της Τουρκίας την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιές στα πλοία και ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες, ανέφεραν τουρκικές αρχές και πηγές σύμφωνα με το Reuters.

Το περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο Kairos

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη και έπιασε φωτιά στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας.

Ανέφερε ότι δύο ταχύπλοα σκάφη διάσωσης, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν αμέσως στο σημείο και τα 25 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν διασώθηκαν με ασφάλεια.

Το Kairos κατευθυνόταν προς το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε πυρκαγιά 28 ναυτικά μίλια ανοιχτά των τουρκικών ακτών, ανέφερε η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Δεύτερο περιστατικό: το δεξαμενόπλοιο Virat

Ανέφερε ότι ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το Virat, φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοιχτά, ανατολικότερα στη Μαύρη Θάλασσα, και μονάδες διάσωσης και ένα εμπορικό πλοίο στάλθηκαν στο σημείο.

Εντοπίστηκε πυκνός καπνός στο μηχανοστάσιο, αλλά τα 20 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο ήταν σε καλή κατάσταση, πρόσθεσε.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat βρίσκονται σε λίστα πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί περιστατικά πλοίων που χτυπήθηκαν από νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα και ορισμένες νάρκες έχουν εντοπιστεί να παρασύρονται.
Το Kairos έπλεε υπό σημαία Γκάμπιας και εντός έρματος όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.
Ανέφερε ότι οι αναφορές υποδεικνύουν ότι το πλοίο μπορεί να έχει χτυπήσει σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί.
Η ναυτιλία μέσω του στενού συνεχίστηκε, ανέφερε το πρακτορείο.

