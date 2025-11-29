Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: «Διαφωνούμε τόσο πολύ με το τι συμβαίνει γύρω μας που δεν διαφωνούμε μεταξύ μας»

Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: «Διαφωνούμε τόσο πολύ με το τι συμβαίνει γύρω μας που δεν διαφωνούμε μεταξύ μας»

Τη Σοφία Καζαντζιάν φιλοξένησε η Αθηναΐς Νέγκα στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Action 24, με αφορμή το νέο θεατρικό εγχείρημα της γνωστής ηθοποιού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σοφία Καζαντζιάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με τον Μάριο Ιορδάνου, εξηγώντας πώς καταφέρνουν να διατηρούν την ισορροπία στην καθημερινότητά τους χωρίς εντάσεις και καβγάδες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι διαφωνίες τους είναι «δημιουργικές», αφού σχετίζονται κυρίως με τη δουλειά τους και όχι με την προσωπική τους ζωή.

«Διαφωνούμε δημιουργικά και υπάρχει σκοτωμός ακριβώς για τη λέξη σκοτωμός. Γιατί ο Μάριος θέλει να σκοτώνει όλους τους ήρωες που δημιουργούμε στα έργα μας, θέλει να τους δολοφονεί, και νομίζω πως, αν έγραφε μια σειρά, στο πρώτο επεισόδιο θα είχαν πεθάνει όλοι. Εγώ προσπαθώ, η καημένη, να τους σώσω, να κρατήσουμε και κάποιον ζωντανό, γιατί δένομαι πάρα πολύ με τους ήρωές μας», είπε η ηθοποιός με χιούμορ.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι με τα χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα και πως αυτό που κυριαρχεί πλέον στη σχέση τους είναι η ευγνωμοσύνη. «Μεγαλώνοντας, νομίζω ότι το συναίσθημα που επικρατεί για τον άνθρωπό σου είναι η ευγνωμοσύνη. Νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου και πραγματικά δεν έχω τη διάθεση και την ενέργεια για οτιδήποτε αρνητικό, τοξικό ή κάτι που θα μου πάρει πολύτιμο χρόνο από εκείνον».

Η Σοφία Καζαντζιάν τόνισε επίσης πως δεν τσακώνονται ποτέ, καθώς οι διαφορές τους εστιάζονται αλλού. «Δεν τσακώνομαι, το ίδιο είναι και ο Μάριος. Διαφωνούμε τόσο πολύ με τον κόσμο και με το τι συμβαίνει γύρω μας, σε τόσα πολλά επίπεδα, που δεν διαφωνούμε μεταξύ μας», ανέφερε χαμογελώντας, ολοκληρώνοντας έτσι μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της εμφάνισής της στην εκπομπή.

