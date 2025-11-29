Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκαν τα γραφεία του Κινήματος Δημοκρατίας – Κασσελάκης: «Πολιτική αυτοκτονία η “Ιθάκη” του Τσίπρα»

«Δεσμευόμαστε σε μια βαθιά κοινωνική ατζέντα και δεσμευόμαστε σε μια βαθιά θεσμικά μεταρρυθμιστική ατζέντα, για να υπάρξει κατάργηση των ασυλιών σε βουλευτές, κατάργηση των ασυλιών σε υπουργούς και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, με αφορμή τα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος, στην οδό Τσιμισκή 60.

«Πρέπει να εργαστούμε τώρα εντατικά, συντονισμένα και μονιασμένοι μέχρι τις εκλογές. Διότι στο σύστημά μας η λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε στο περιθώριο, να βλέπουμε τις αδικίες να καλπάζουν», είπε ο κ. Κασσελάκης, σημειώνοντας ότι «η μεσαία τάξη ασφυκτιά, αυτή τη χώρα ασφυκτιά», όμως, το Κίνημα Δημοκρατίας δε θα διστάσει να σταθεί απέναντι «ούτε σε τράπεζες, ούτε σε εταιρείες ενέργειας, ούτε σε όσους έχουν μαζέψει τεράστια ακίνητη περιουσία και πληρώνουν λιγότερους φόρους στα κέρδη τους από ό,τι ένας μισθωτός που βγάζει 30.000 ευρώ».

«Γνωρίζουμε όλοι το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, το πώς μερικοί χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους για να προωθήσουν τη δική τους σταδιοδρομία στην εξουσία. Εμείς είμαστε εδώ για την κοινωνία. Πόσο δύσκολο και απίθανο είναι ένα κόμμα, ένα κίνημα, να θέλει να υπηρετήσει την κοινωνία στον τόπο; Τόσο δύσκολο είναι πλέον; Κι όμως, γι’ αυτό είμαστε εδώ», επισήμανε.

Ο κ. Κασσελάκης ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του Κινήματος Δημοκρατίας για τη συνεισφορά τους ώστε να λειτουργήσουν τα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. «Είμαι τόσο ευγνώμων που πραγματικά βάζετε τον κόπο σας, τον ιδρώτα σας, τις οικονομίες σας, για να μπορείτε να στηρίξετε μια προσπάθεια χωρίς προσωπικό αντάλλαγμα. Αυτό πάει να πει -για όσους επικαλούνται την Αριστερά- Αριστερά στην πράξη. Αυτό πάει να πει -για όσους επικαλούνται την πρόοδο- προοδευτικός στην πράξη», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «με το που αρπάξει το κίνημα τη σπίθα να εμπνεύσει τον κόσμο, όταν γίνουν οι εκλογές θα είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα, το οποίο θα αλλάξει ριζικά την ιστορία του τόπου».

Παρόντες στην εκδήλωση, που πλαισιώθηκε από ζωντανό έντεχνο μουσικό πρόγραμμα, ήταν οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη και Κυριακή Μάλαμα.

«Πολιτική αυτοκτονία η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα»

Σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε και για τις συνεργασίες στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

«Κατάργηση των ασυλιών για τους βουλευτές, κατάργηση των ασυλιών για τους υπουργούς και καθαρή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να μην ορίζει το υπουργικό συμβούλιο την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι κόκκινες γραμμές», είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα μήνυμα: ότι εσείς που βλέπετε την πολιτική παιχνίδι στις πλάτες μας σπίτι σας», είπε ο Στ. Κασσελάκης. Ο ίδιος πρότεινε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιουσίες κάτω των 150.000 ευρώ και τριπλασιασμό για περιουσίες άνω του 1 εκ. ευρώ αλλά και πέναλτι στις τράπεζες αν δεν δανείζουν χρήματα, προκειμένου να κινείται χρήμα στην αγορά.

Παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο Μητσοτάκης και όλοι όσοι έχουν μπει σε ένα πλέγμα διαπλοκής: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές/predator δεν μπορούν να είναι εφόσον το κίνημα Δημοκρατίας είναι ο παράγοντας αλλαγής και κυβερνησιμότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί μας. Δεν θα είναι. Δεν υπάρχει το ηθικό περιθώριο να νομιμοποιήσουμε αυτά που έχουν κάνει», τόνισε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιβεβαίωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας του είπε να κλείσει τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΑΥΓΗ. Σχετικά με τη διάσπαση στην Αριστερά ο ίδιος είπε πως «αυτούς που θάβει ο Τσίπρας, τους διάλεξε ο ίδιος, εγώ τους κληρονόμησα» ενώ σημείωσε πως δεν έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Καυστικό ήταν το σχόλιό του και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και για το πρόγραμμα που παρουσίασε σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Ήταν πολιτική αυτοκτονία όπως και η ‘Ιθάκη’ του Τσίπρα είναι πολιτική αυτοκτονία. Αυτά είναι γραφικότητες. Αυτά είναι γελοιότητες», σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης. Και συνέχισε: «Το μόνο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε είναι ο εαυτός της σε τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε.

O Στέφανος Κασσελάκης είπε πως το Κίνημα Δημοκρατίας συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ φιλοσοφικά. Ωστόσο τόνισε πως «το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε πολύ πιο ανεξάρτητοι«. «Εμείς δεν έχουμε την νοοτροπία των μέσων όρων που μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ναι θέλουμε να είμαστε και λίγο προοδευτικοί, και λίγο κεντρώοι, να έχουμε και τα συνδικάτά μας, συντεχνίες, αλλά να παριστάνουμε και υπέρ της επιχειρηματικότητας. (…). Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους είσαι και με ποιους δεν είσαι», ανέφερε.