Κασσελάκης για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν έχουμε ξαναδεί»

Για τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο «Ιθάκη» μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης. Μάλιστα ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται στο βιβλίο σε μία συνάντηση που είχαν μαζί με την σύζυγό του με τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Τάιλερ Μακμπέθ.

«Δεν με πείραξαν καθόλου προσωπικά οι αναφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν αλιεύεις σε θολά νερά, δηλαδή ομοφοβικά υπονοούμενα, κάποιος που έχει δημόσιο βήμα, ανεξάρτητα εάν είναι στρέιτ ή γκέι, πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα», είπε στο Mega ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Στη συζήτηση που είχαμε στο Σούνιο, ήταν ο Τάιλερ και η Μπέττυ Μπαζιάνα. Μιλούσαν αρκετά οι δύο τους όσο εγώ κι ο Αλέξης Τσίπρας μιλάγαμε για πολλά πράγματα, για τα πολιτικά και πως εκσυγχρονίζεται η Αριστερά. Μου είχε πει πως εάν επέστρεφε στην πολιτική θα ήταν μόνο για την ίδια και μεγαλύτερη θέση από την οποία αποχώρησε», τόνισε.

«Προφανώς έχει αλλάξει αυτό, γιατί είναι σε πορεία να επιστρέψει με ένα brand που έχει καταστρέψει, για να πάρει ένα μονοψήφιο ποσοστό και να υπηρετεί δεν ξέρω ποιον σκοπό», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει αλλού το ‘δαχτυλίδι’», είπε εννοώντας την Έφη Αχτσιόγλου, σχετικά με την περίοδο της διαδοχής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του κ. Τσίπρα.

«Αυτοί που ειλικρινά λένε για ευτελισμό της υπόθεσης Κασσελάκη δεν μπορούν να ακούσουν τον κόσμο; Δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν φάει το ένα χαστούκι μετά το άλλο εκλογικά κι αυτό πρέπει να τους πει κάτι; Οι άνθρωποι αυτοί, ανάμεσά τους και ο Αλέξης Τσίπρας, ζουν σε ένα μικρόκοσμο. Νομίζουν ότι ο κόσμος είναι τα πιόνια, ότι τους οφείλει η ιστορία, ότι δεν συνειδητοποίησαν πως το 31% έγινε 17%, όντας αντιπολίτευση», υπογράμμισε.

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία σαν του Τσίπρα δεν έχουμε ξαναδεί»

Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πολιτική αυτοκτονία με αφορμή το βιβλίο, ενώ δήλωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει την αξιοπιστία του.

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί. Να είσαι πρώην Πρωθυπουργός και να καταλήγεις κίτρινος Πρωθυπουργός είναι λυπηρό. Δεν ξέρω τι ατζέντα εξυπηρετεί όλο αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στο παρελθόν, το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δεν πάει να ανακοινώσει όσες πυξίδες θέλει, για πόσους φορείς… Νομίζω έχει τελειώσει η αξιοπιστία του και το επιχείρημα περί Κεντροαριστεράς», ανέφερε.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Εάν είναι να κατέβει, η καλύτερή του μέρα θα είναι η πρώτη, γιατί μετά θα πρέπει να απαντήσει. Rebranding κάνεις όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι», σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η εκδοχή Κασσελάκη για όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που περιγράφεται στην «Ιθάκη». «Με τον Τάιλερ είχαμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε τον οικογενειακό μας σχεδιασμό, να αποκτήσουμε παιδιά. Ξέρω ότι μπορεί να είναι περίεργο για ένα κομμάτι της χώρας, αλλά με όλο τον σεβασμό δεν πρόκειται να πάρω την άδεια κανενός. (σ.σ. Ο Τάιλερ) την (σ.σ. Μπέττυ Μπαζιάνα) ρώτησε πως είναι να μεγαλώνουν παιδιά στη δημόσια σφαίρα και ιδιαίτερα όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός και ήταν στο Μαξίμου».

«Ρώτησα τον Τάιλερ μετά στο αυτοκίνητο για το τι μιλούσαν τόση ώρα με την Μπέττυ. Στην ουσία είπε πως όταν είσαι σε θέση εξουσίας καθορίζεις το δικό σου πρόγραμμα, άρα δεν είναι τόσο δύσκολο να έχεις ευελιξία για τα παιδιά. Αυτή ήταν η απάντηση».

«Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω την Αχτσιόγλου»

Μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως πίστευε ότι δεν θα κέρδισε την Έφη Αχτσιόγλου κατά τις εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπλήρωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας του είχε αναφέρει πως θα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα.

«Ένας από τους λόγους που κατέβηκα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή είχα δει στο παρασκήνιο στην εκλογική επιτροπή το πως είχαν παρατήσει τον Τσίπρα αυτοί», είπε εννοώντας τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως «μία ομάδα διαφορετικών μηχανισμών».

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι δεν διάβασαν ούτε μία συγγνώμη στην ‘Ιθάκη’»

Ακόμη, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως στις σελίδες της «Ιθάκης» απουσιάζει μία συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι.

«Δεν υπάρχει καμία συγγνώμη μέσα στο βιβλίο απ’ όσο καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να διαβάσω το βιβλίο. Σκέφτομαι τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι, που είδαν να μην υπάρχει καμία συγγνώμη στο βιβλίο για εκείνους και βιώνουν πάλι αυτό το δράμα εκ νέου».

«Το να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από την Πολιτεία για το Μάτι είναι απαράδεκτο. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Ότι και να είναι δεν παριστάνεις ότι εδώ δεν υπάρχουν ευθύνες. Λες τουλάχιστον μία συγγνώμη. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά αυτές τις οικογένειες», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.