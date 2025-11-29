«The Roadshow»: Από το Αρκούδι του Νομού Ηλείας στην Κεφαλονιά

Νάντια Ρηγάτου

Media

«The Roadshow»: Από το Αρκούδι του Νομού Ηλείας στην Κεφαλονιά

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο απόψε, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, ξεκινάνε από το Αρκούδι του νομού  Ηλείας για να περάσουνε απέναντι στην Κεφαλονιά, το 6ο μεγαλύτερο ελληνικό νησί.

Με το που φτάνουν στην Κεφαλονιά έρχονται σε επαφή με την όμορφη «τρέλα» του νησιού. Γνωρίζουν τον Λέλο τον κουρέα, που χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για την «αναπροσαρμογή της τρίχας» και τον κύριο Χρυσό, που λύνει το πρόβλημα με τις αιμορροΐδες.

Το βασικό μέλημα, όμως, του Γρηγόρη είναι να βρει την αιτία της αιώνιας αντιπαράθεσης μεταξύ Αργοστολίου και Ληξουρίου και ο κύριος Γεράσιμος, με τη χαρακτηριστική φωνή, δίνει μια πρώτη εξήγηση…

Στην παραλία Ξι, ο Γρηγόρης και ο Διονύσης πασαλείφονται με άργιλο με θεαματικά αποτελέσματα! Στο χωριό Άσος, το οποίο ανοικοδομήθηκε με τη βοήθεια του Παρισιού, παρακολουθούν έναν τσακωμό που καταλήγει σε αγκαλιές και φιλιά.

Τη δεύτερη μέρα στην Κεφαλονιά, φεύγουν από το Ληξούρι και πηγαίνουν στο Αργοστόλι. Εκεί βρίσκουν ένα αυτοσχέδιο/χειροποίητο/ανορθόδοξο γυμναστήριο. Φυσικά, επισκέπτονται το λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη, μία υπέροχη δημιουργία της φύσης.

Στο θεματικό Πάρκο του Οδυσσέα μας ξεναγεί ο Διονύσης, ενώ ο Γρηγόρης έχει μία «ουσιαστική» συζήτηση με τον Μένιο. Στο δρόμο τους συναντούν την αγαπημένη ηθοποιό Νικολέτα Βλαβιανού, η οποία είναι κατά το ήμισυ Κεφαλονίτισσα.

Συνεχίζουν τις περιηγήσεις τους και επισκέπτονται ακόμα τρία χωριά, τον Γύρο, τη Ντομάτα και το Κρεμμύδι! Στη συνέχεια, επισκέπτονται στο σπίτι της τη γλυκύτατη και κοκέτα μαμά της Μαρίας Μπεκατώρου και παίρνουν τη Μαρία βιντεοκλήση.

Επίσης, ο πολύ γνωστός Άγγλος ηθοποιός και σεναριογράφος Simon Pegg, που επισκέπτεται κάθε χρόνο την Κεφαλονιά, είναι και fan του «The Roadshow»! Δυστυχώς, δεν τον πρόλαβαν στο νησί, αλλά τους έστειλε ένα μήνυμα μέσω βίντεο!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το Trailer: 

