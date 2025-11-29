Σαμοντούροφ: Με την κατάκτηση του μεταλλίου ίσως αυξήθηκε και το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, επισημαίνοντας ότι η πορεία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχει ακόμη… δρόμο, παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα και την άνετη νίκη επί της Ρουμανίας.

«Ήταν καλή η αρχή, είναι γεγονός ότι κάναμε σωστά όλα όσα έπρεπε και σε μεγάλη διάρκεια. Σίγουρα ο αντίπαλος δεν ήταν κάποιο μεγαθήριο, όμως είχαμε καλή εικόνα, ήμασταν όσο σοβαροί και συγκεντρωμένοι έπρεπε, παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση, σε κανένα σημείο δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και έτσι φτάσαμε σε μια αρκετά εύκολη επικράτηση», τόνισε ο 20χρονος άσος του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής ομάδας για το Πόρτο εν όψει του αγώνα της Κυριακής με την Πορτογαλία (19:00).

Μέχρι και ο πάντα απαιτητικός κόουτς, είχε πολλά καλά λόγια και μίλησε για την αύρα που έχει αποκτήσει εκ νέου η εθνική ομάδα.

«Έτσι είναι, υπάρχει αυτή η αύρα και φαίνεται σε πολλά. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χρέος να παίξουμε για τη φανέλα με το εθνόσημο, ξέρουμε τι σημαίνει να φοράμε αυτή τη φανέλα, αλλά όλα αυτά γίνονται με ευχάριστη διάθεση. Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα μεταξύ μας, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι όταν είμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα από υποχρέωση».

Με την κατάκτηση του μεταλλίου λένε πολλοί ότι έφυγε ένα βάρος, μήπως όμως δημιουργήθηκε και μια μεγαλύτερη υποχρέωση να είμαστε και στο επόμενο ραντεβού για να διεκδικήσουμε κι εκεί κάτι καλό;

«Για την εθνική Ελλάδας είναι αυτονόητη η ανάγκη παρουσίας στις τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων και οι διεκδικήσεις. Με την κατάκτηση του μεταλλίου ίσως αυξήθηκε και το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν, να νικήσουν μια ομάδα που ανέβηκε στο βάθρο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, οπότε γίνεται ακόμα πιο μεγάλη η ανάγκη να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλα, για να καταφέρουμε να νικάμε αυτά τα ματς».

Αυτή η διαδικασία των «παράθυρων» ανέκαθεν έδινε ευκαιρία και σε παίκτες να παίρνουν την ευκαιρία της Εθνικής ανδρών. Εσύ πώς βίωσες αυτή τη φορά το συναίσθημα να υποδέχεσαι κάποια παιδιά ως πιο έμπειρος;

«Ε, εντάξει κι εγώ νέο παιδί είμαι ακόμη, μην παίρνουμε κι αέρα και βάζω τον εαυτό μου με τους παλιούς (γέλια). Σίγουρα αυτοί οι αγώνες βοηθούν παίκτες να μπαίνουν στην ομάδα, να γνωρίζουν το κλίμα και τις απαιτήσεις και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ωραία, να εντάσσονται και νέα πρόσωπα σε αυτή την καλή μπασκετική παρέα».

Τι διαφορετικό περιμένετε από τον αγώνα στην Πορτογαλία σε σχέση με αυτόν με τη Ρουμανία;

«Αρκετά πράγματα, είναι σημαντικές οι διαφορές των δύο ομάδων. Η Πορτογαλία είναι πιο σκληρή ομάδα, με πολύ πιο έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα ένα πιο καλό σύνολο. Δεν είναι τυχαία η ευρεία νίκη της μέσα στο Μαυροβούνιο και ήδη από την πρώτη από τις μόλις δύο προπονήσεις που θα κάνουμε γι’ αυτό το ματς, οι προπονητές μάς έδωσαν να καταλάβουμε πόσο μεγάλη συγκέντρωση απαιτείται στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να πάρουμε άλλη μια νίκη».

