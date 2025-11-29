Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο ανήμερα της Black Friday – Τρεις τραυματίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Καλιφόρνια, πυροβολισμοί, Black Friday

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν ανήμερα της Black Friday σε κατάμεστο εμπορικό κέντρο στη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια όταν άγνωστος άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, από τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν τρία άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την αστυνομία. Πρόκειται για έναν άνδρα, μια γυναίκα, καθώς και ένα 16χρονο κορίτσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τμήματος.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εκκένωση του εμπορικού Valley Fair Mall. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους καταναλωτές να τρέχουν προς την έξοδο του κτιρίου.

Δείτε βίντεο:

 

 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Σαν Χοσέ, Σαρτζ. Χόρχε Γκαριμπάι, το περιστατικό δεν είχε ως στόχο ανυποψίαστους πολίτες, αλλά προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων στο εμπορικό κέντρο.

Ο δράστης φέρεται να διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

