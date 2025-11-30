Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της Καλιφόρνια, όταν έπεσαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε αίθουσα δεξιώσεων, σκορπώντας τον πανικό και αφήνοντας πίσω του τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, Χέδερ Μπρεντ, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται παιδιά και ενήλικες. Όπως ανέφερε, οι πρώτες πληροφορίες «υποδηλώνουν ότι μπορεί να επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το κίνητρο του δράστη.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων, η οποία βρίσκεται σε χώρο όπου λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση.

Οι ντετέκτιβ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί πιθανό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών. Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της υγείας τους.

Πηγή: Associated Press

