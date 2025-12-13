Εντσιλάδας με μοσχαρίσιο κρέας – Μία συνταγή μεξικανικής έμπνευσης που θα σας ενθουσιάσει

Σερβίρετε τα εντσιλάδας σε ένα οικογενειακό γεύμα με μεξικάνικη έμπνευση. Γεμισμένα με κιμά βοδινού και μαύρα φασόλια και καλυμμένα με λιωμένο τυρί, είναι σίγουρα αγαπητά από όλους.

Υλικά

2 κουτ. γλυκού ελαιόλαδο ή λάδι κανόλα

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

400 γρ. κιμάς βοδινού

2 μεγάλα σκελίδες σκόρδο, λιωμένες ή ψιλοτριμμένες

2 κουτ. γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

2 κουτ. γλυκού κύμινο σε σκόνη

2 κουτ. γλυκού καπνιστή πάπρικα

½-1 κουτ. γλυκού σκόνη τσίλι (προαιρετικά)

2 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας

1 κονσέρβα (400 γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες

1 κονσέρβα (400 γρ.) μαύρα φασόλια

1 κύβος ζωμού λαχανικών ή κοτόπουλου

8 μεσαίες τορτίγιες

100 γρ. ώριμο τσένταρ, τριμμένο

Φύλλα κόλιανδρου για το σερβίρισμα

Διατροφικά στοιχεία: Ανά μερίδα

θερμίδες: 703 kcal

λίπος: 26 γρ.

κορεσμένα: 11 γρ.

υδατάνθρακες: 79 γρ.

σάκχαρα: 10 γρ.

ίνες: 12 γρ. (υψηλό)

πρωτεΐνη: 32 γρ.

αλάτι: 3 γρ.

Μέθοδος

Βήμα 1

Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 6-8 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε τον κιμά βοδινού και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να ροδίσει, περίπου 5 λεπτά. Ανακατεύουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά πριν προσθέσουμε τη ρίγανη, το κύμινο, την πάπρικα και τη σκόνη τσίλι, αν τη χρησιμοποιούμε. Μαγειρεύουμε για ακόμα 1 λεπτό.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, τις ντομάτες και τα μαύρα φασόλια, μαζί με το υγρό της κονσέρβας. Θρυμματίζουμε μέσα τον κύβο ζωμού.

Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε μισή κονσέρβα νερό και αφήνουμε να σιγοβράσει. Σιγοβράζουμε για 30 λεπτά μέχρι να πήξει η σάλτσα. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Βήμα 3

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C / 180°C με αέρα.

Τοποθετούμε το 1/8 του μείγματος κιμά στο κέντρο μίας τορτίγιας και διπλώνουμε τις πλευρές για να κλείσουμε τη γέμιση.

Τακτοποιούμε με τη ραφή προς τα κάτω σε ένα μεγάλο ταψί κατάλληλο για φούρνο και επαναλαμβάνουμε μέχρι να χρησιμοποιηθούν όλες οι τορτίγιες και η γέμιση, τοποθετώντας τα εντσιλάδας κοντά το ένα στο άλλο.

Πασπαλίζουμε το τυρί από πάνω και ψήνουμε για 15-20 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και οι τορτίγιες να ροδίσουν.

Πασπαλίζουμε με φύλλα κόλιανδρου για το σερβίρισμα.