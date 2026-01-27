Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.
  • Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με αυξημένη κίνηση και στη Μεσογείων προς Αθήνα. Στο «κόκκινο» βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας, σε Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών σημειώνονται προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών προς Ελευσίνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισίας

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του έως και τη Μεταμόρφωση. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στη χοληστερίνη σας όταν τρώτε βρώμη κάθε πρωί

29χρονη έχασε 38 κιλά με έναν απλό κανόνα και χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος – «Η ντροπιαστική στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου»

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/1/2026

Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Νταλίκα «δίπλωσε» και βυθίστηκε στα λασπόνερα στην Περιφερειακή Καλυβίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/01) το πρωί στην Περιφερειακή Καλυβίων, όπου μί...
08:56 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (27/01) στις αρμόδιες Αρχές, όταν κατά τη διέλευση τρένου...
08:11 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βιολάντα: «Θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους» – Τι λέει η ανακοίνωση της εταιρείας για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Νέα ανακοίνωση, τρίτη κατά σειρά, εξέδωσε η «Βιολάντα», έπειτα από την φονική έκρηξη και πυρκα...
08:02 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα – Τι λέει η εταιρεία για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Πέντε εργαζόμενες γυναίκες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι