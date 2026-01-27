Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του έως και τη Μεταμόρφωση. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό