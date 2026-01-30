Australian Open: Στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Κέρδισε 3-2 τον Γιανίκ Σίνερ – Δείτε βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς την ιστορία, παίρνοντας μια επική πρόκριση στον τελικό του Australian Open, ύστερα από έναν αγώνα που κράτησε τέσσερις ώρες και εννέα λεπτά απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ. Ο Σέρβος πρωταθλητής νίκησε με 3-2 σετ (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) και θα διεκδικήσει το 25ο Grand Slam της καριέρας του απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νωρίτερα είχε αφήσει εκτός τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με το ίδιο σκορ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Σίνερ να εμφανίζεται πιο σταθερός και να εκμεταλλεύεται κάθε λάθος του αντιπάλου του. Ο Ιταλός Νο.2 του κόσμου πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-3, δείχνοντας έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο Τζόκοβιτς, ωστόσο, δεν άργησε να απαντήσει. Με αποφασιστικότητα και γρήγορο break (3-1), πήρε σαφές προβάδισμα στο δεύτερο σετ και το κατέκτησε με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, το παιχνίδι πήρε φωτιά. Ο Τζόκοβιτς προσπάθησε να «σπάσει» το σερβίς του Σίνερ, όμως ο Ιταλός κράτησε την ψυχραιμία του. Εκμεταλλεύτηκε δύο set points στο δέκατο game και με 6-4 πήρε ξανά κεφάλι στα σετ (2-1), δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα «όπλα».

Η συνέχεια είχε ένταση και ρυθμό. Ο Σέρβος ξεκίνησε το τέταρτο σετ με break από το πρώτο game (1-0), ενώ στη συνέχεια απάντησε σε κάθε προσπάθεια του αντιπάλου του να ανατρέψει το σκορ. Με σταθερό παιχνίδι και καθαρό μυαλό, κράτησε το προβάδισμα και ισοφάρισε ξανά με 6-4, στέλνοντας τη μάχη στο πέμπτο και καθοριστικό σετ.

Εκεί, ο Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Παρότι βρέθηκε αντιμέτωπος με πέντε break points, όχι μόνο άντεξε, αλλά έκανε ο ίδιος το καθοριστικό break (4-3). Στο επόμενο game, γύρισε από το 0-40, κράτησε το σερβίς του και έφτασε ένα βήμα από τη νίκη (5-3). Στο δέκατο game, σέρβιρε με αυτοπεποίθηση, πήρε το τελευταίο σετ με 6-4 και πανηγύρισε την τεράστια πρόκρισή του στον τελικό της Μελβούρνης.

Ο Σέρβος θα βρεθεί τώρα απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, στο ματς που όλοι περίμεναν. Ο νικητής θα γράψει νέα σελίδα στην ιστορία του τένις, με τον Τζόκοβιτς να διεκδικεί το 25ο Grand Slam της καριέρας του και τον Αλκαράθ να κυνηγά το δεύτερο τρόπαιό του στην Αυστραλία.