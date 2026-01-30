Σδούκου: Δεν ασχολούμαστε με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, αλλά μόνο με τα προβλήματα των πολιτών

Στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο MEGA News και στο Alpha Radio και τόνισε ότι η απάντηση της κυβέρνησης δίνεται με σοβαρότητα, στοιχεία και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Βιολάντα: Προσβολή προς τα θύματα η πολιτική εκμετάλλευση που κάποιοι επιχειρούν

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», κάνοντας λόγο για μια εικόνα που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σημείωσε ότι «αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες είναι πραγματικά νοσηρό. Χάθηκαν άδικα πέντε γυναίκες, που αφήνουν πίσω τους ανήλικα παιδιά. Είναι ένα γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους».

Όπως υπογράμμισε «αντί να δείξουμε τη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση που απαιτούν τέτοιες στιγμές, βλέπουμε μια χυδαία εργαλειοποίηση του δυστυχήματος, με όλα τα μέσα που έχουμε δει και σε άλλες τραγικές υποθέσεις: με ψέματα, με διαστρέβλωση στοιχείων, με παραπληροφόρηση».

Τόνισε επίσης πως όλα αυτά έχουν μεταβληθεί σε μια αμφισβήτηση των στοιχείων, επειδή δεν εξυπηρετούν τα κομματικά αφηγήματα, «ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η ΕΛΣΤΑΤ, οι αρμόδιοι φορείς χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν αριθμούς που δεν προκύπτουν από κάποια εγκεκριμένη ενιαία μεθοδολογία καταγραφής, δεν βασίζονται παρά σε συγκεκριμένα άτομα που τα παρουσίασαν και επιχειρούν να παραπλανήσουν και να διαστρέψουν την πραγματικότητα».

Στη συνέχεια απαντώντας στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον όρο τυμβωρυχία που επικρίνεται από την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι ορθά λέχθηκε καθώς «πρόκειται για ξεδιάντροπη τυμβωρυχία, όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν καν ταφεί, όταν δεν έχει καν αποδοθεί δικαιοσύνη κάποιοι να στήνουν αφήγημα πάνω στον θάνατο, αυτό δεν λέγεται και δεν είναι πολιτική».

Η κ. Σδούκου κατήγγειλε, μάλιστα, τον ανταγωνισμό τοξικότητας που αναπτύσσεται από την αντιπολίτευση «αντί να αφήσουμε τις αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους, βλέπουμε κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταγωνίζονται σε τοξικότητα, με δηλώσεις που δεν βασίζονται σε κανένα στοιχείο».

Ξεκαθάρισε ότι η μόνη θεσμικά ορθή οδός είναι η πλήρης διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές καθώς «έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που κανένας μας δεν γνωρίζει. Πρέπει να αφήσουμε την Πυροσβεστική, τη Δικαιοσύνη και την ανακριτική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους».

Όπως ανέφερε η κ. Σδούκου θα εξεταστούν όλα τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης «τι έλεγχοι έγιναν, από ποιους έγιναν, αν υπήρχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ποιος ήταν ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ώστε στο τέλος να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει».

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ευθύνες δεν προδικάζονται, ούτε επιλέγονται κατά το δοκούν, «είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, είτε για υπεύθυνους της εταιρίας, είτε -αν προκύψει- για οποιονδήποτε άλλον, οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν από τη Δικαιοσύνη. Όχι από πολιτικούς με δηλώσεις του ποδαριού».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι ο σεβασμός στα θύματα δεν είναι σύνθημα, αλλά στάση ευθύνης σημειώνοντας πως «τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν τον εκμεταλλεύεσαι πολιτικά. Τιμάς τη μνήμη του μόνο με αλήθεια, σοβαρότητα και θεσμική διαδικασία».

Ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Ούτε με τον κ. Ανδρουλάκη, ούτε με την κ. Καρυστιανού

Ερωτηθείσα για δημοσκοπικά ευρήματα που παρουσιάζουν μια μειωμένη απήχηση σε αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες η κ. Σδούκου αναγνώρισε ότι είναι άξια προβληματισμού παρότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα και κυριαρχεί πολιτικά. Όπως ανέφερε, «υπάρχει μια πληγή, ιδίως στη σχέση μας με τον πρωτογενή τομέα, αποτέλεσμα των προβλημάτων που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, που θέλει χρόνο για να επουλωθεί», αλλά «με πολλή δουλειά εκ μέρους μας και με αλλαγές που πρέπει να γίνουν, τις πληγές του πρωτογενούς τομέα και της σχέσης μας με τους ανθρώπους του, θα τις επουλώσουμε».

Αντίστοιχα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε πως «σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και ζητήματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες». Τόνισε όμως πως «θα δούνε και αυτοί το αποτέλεσμα της μείωσης των φόρων και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει για να διευκολυνθεί η δουλειά τους και να μειωθεί το βάρος τους», τόσο «σε επίπεδο γραφειοκρατίας, όσο και σε επίπεδο οικονομικών βαρών», παρεμβάσεις που «είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026».

H κ. Σδούκου έβαλε τέλος στη συζήτηση περί «πολιτικών αντιπάλων». «Ακούω συχνά να λένε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Ο Ανδρουλάκης, η Καρυστιανού, ο ένας ή ο άλλος. Ο δικός μας αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική δυσκολία που βιώνουν αρκετοί συμπολίτες μας», δήλωσε με σαφήνεια, προσθέτοντας: «είναι η ακρίβεια, ο πιο δύσκολος και επίμονος αντίπαλος».

Οικονομία και ακρίβεια: Η κυβέρνηση απαντά χειροπιαστά – Προοπτική για το 2026

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ακόμη ότι η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα συνθήματα, αλλά οι πολιτικές με πραγματικό αποτέλεσμα. Για αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στην ακρίβεια «με πολλούς τρόπους. Με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με μειώσεις φόρων και με πολιτικές που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τσέπες των πολιτών».

Αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη αποδίδει, καθώς η «η κυβέρνηση προχώρησε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει περίπου τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες. Δεν επιλέξαμε μια εύκολη λύση για λίγους, αλλά μια πολιτική που πιάνει τόπο σε περισσότερα στρώματα, με έμφαση στις οικογένειες, στα παιδιά και στους νέους». Υπογράμμισε μάλιστα πως οι πολιτικές για την βελτίωση των διαθέσιμων εισοδημάτων θα έχουν συνέπεια και συνέχεις λέγοντας πως «δεν σταματάμε εδώ. Και το 2026 θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική ενίσχυσης του εισοδήματος. Θα υπάρξουν νέες αυξήσεις, νέες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που θα φανούν στην πράξη», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «θα προσπαθεί να υπάρχει πάντα ένα θετικό για τις τσέπες των πολιτών αποτέλεσμα, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα κριθεί για όσα έκανε στο τέλος της τετραετίας, αλλά και για όσα προτείνει για το μέλλον».