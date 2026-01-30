Αποκάλυψη για την 16χρονη Λόρα: Νέα στοιχεία «δείχνουν» ότι ταξίδεψε στη Γερμανία την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της

Σύνοψη από το

  • Η 16χρονη Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία, καθώς φέρεται να ταξίδεψε την πρώτη κιόλας ημέρα της εξαφάνισής της, αφού πούλησε χρυσαφικά και έκδωσε εισιτήριο για Φρανκφούρτη.
  • Η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει στοιχεία για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει στη Γερμανία, καθώς παιδιά κάτω των 18 αλλά άνω των 16 ετών μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες.
  • Νέα μαρτυρία από το Βερολίνο αναφέρει πως η Λόρα εθεάθη σε σταθμό του μετρό, όπου ακούστηκε να λέει στα γερμανικά: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».
Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, που φαίνεται ότι αλλάζουν τα αρχικά σενάρια σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛΑΣ, το κορίτσι φέρεται να έβγαλε εισιτήριο από μικρό πρακτορείο στην Ομόνοια και να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, καταφέρνοντας να μην εντοπιστεί στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την ανήλικη να βρίσκεται στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου και να μην έχει φύγει εκτός Ελλάδος. Όμως, στη συνέχεια το σενάριο διαφυγής της στο εξωτερικό και δη στη Γερμανία άρχισε να γίνεται όλο και πιο υπαρκτό και εν τέλει να θεωρείται πολύ πιθανό και από τις αρχές.

Το αξιοσημείωτο είναι όμως πως η Λόρα έφυγε από την πρώτη κιόλας μέρα από την Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News του Mega και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 16χρονη με το που ήρθε στην Αθήνα πήγε σε μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια, αφού πρώτα πούλησε χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της, και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, παιδιά κάτω των 18 ετών και πάνω από 16 μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες και να μπουν στη χώρα. Η αστυνομία υποβάλλει νέο ερώτημα στην αεροπορική εταιρεία, ώστε να διαπιστωθεί πώς πέταξε η Λόρα στη Φρανκφούρτη, με τι όνομα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, βρίσκεται σε κάποια γειτονική πόλη.

Όπως εξήγησε ο κ. Λαμπρόπουλος, “η Λόρα είναι καλά στην υγεία της, ταξίδεψε συνειδητά από τις πρώτες ώρες, δεν έμεινε στου Ζωγράφου ούτε είχε κάποιον βοηθό εκεί, έφυγε για Γερμανία, για Φρανκφούρτη”.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου με ταξί και μετά πήγε στην Ομόνοια. Έκτοτε η ΕΛΑΣ προσπαθούσε να την εντοπίσει, κάτι που δεν επιτεύχθηκε, ενώ και όλες οι μαρτυρίες που την έδειχναν είτε στου Ζωγράφου είτε στη Βάρη, τελικά δεν ίσχυαν, καθώς θεωρείται πια πιθανό ότι έφυγε την ίδια μέρα με την πτήση στις 17.00.
Τώρα οι αρχές θα διερευνήσουν εάν έφυγε με το δικό της διαβατήριο ή εάν χρησιμοποίησε κάποιο άλλο για να πετάξει. Οι αστυνομικοί πάντως είχαν ρωτήσει τις γερμανικές εταιρείες εάν ένα κορίτσι με το όνομα Λόρα πέταξε προς Γερμανία, αλλά δεν είχαν πάρει απάντηση.
Όλα δείχνουν πώς το κορίτσι είχε σχεδιάσει πολύ καλά τη φυγή της.

Εξετάζεται μαρτυρία ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο – «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω…»

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου υπήρξε μία νέα μαρτυρία για τη 16χρονη Λόρα.

Μία μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε στις αρχές της Γερμανίας και της Ελλάδας ότι είδε την Λόρα στο Βερολίνο. Μάλιστα, η ίδια γυναίκα, που είναι ελληνικής καταγωγής, άκουσε αυτή την κοπέλα, όπως αναφέρει, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Την πληροφορία για την μαρτυρία μετέδωσε η εκπομπή «Live News» του Mega. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε, υπάρχει μία κρίσιμη πληροφορία που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Μία 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής από το Βερολίνο, ανέφερε στις ελληνικές και γερμανικές αστυνομικές αρχές, ότι είδε τη Λόρα σε σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε. Ανέφερε, ότι «είδα ένα άτομο σαν τη Λόρα, με τα χαρακτηριστικά αυτά, στο Βερολίνο».

