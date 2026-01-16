Εξαφάνιση 16χρονης: Ιδιοκτήτης καφέ ισχυρίζεται ότι είδε την Λόρα στην Βάρη – Συνεχίζονται οι έρευνες

  • Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της 16χρονης Λόρας, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, βρέθηκε χθες (15/1) στην περιοχή της Βάρης, οπότε και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.
  • Η ανήλικη επισκέφθηκε καφετέρια δύο φορές, πλήρωσε με κάρτα ξένης τράπεζας και έφυγε γρήγορα μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της.
  • Η 16χρονη, όσες φορές έχει εμφανιστεί, προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, φορώντας πάντα κουκούλα και καπέλο, ενώ σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λόρα

Εξελίξεις φαίνεται πως σημειώνονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία παραμένει άφαντη για όγδοη ημέρα, αφού έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και πλέον, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στην Αθήνα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της προκειμένου να μην την αναγνωρίσουν.

Η Λόρα φαίνεται πως χθες (15/1) βρέθηκε στην περιοχή της Βάρης, σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την παρουσία της και το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και ότι φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με το Star, η 16χρονη, όσες φορές έχει εμφανιστεί, προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά πάντα κουκούλα και καπέλο και έχει ελαφρώς σκυμμένο το πρόσωπο. Σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, πουλώντας διάφορα προσωπικά της αντικείμενα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς παραμένει άλυτο μυστήριο το πού ακριβώς βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες που έχουν περάσει.

 

