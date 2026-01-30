Αντωνία Καλλιμούκου: Πήρε το πτυχίο της στη Νομική – «Ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν»

Σύνοψη από το

  • Η Αντωνία Καλλιμούκου, γνωστή από τον χώρο της μόδας και την τηλεόραση, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, πετυχαίνοντας έναν μεγάλο προσωπικό στόχο. Η πρώην Αναπληρωματική Σταρ Ελλάς 2007 άφησε πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στη Νομική επιστήμη.
  • Η πορεία της προς το πτυχίο ξεκίνησε το 2021 με κατατακτήριες εξετάσεις, και τέσσερα χρόνια αργότερα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της. Κατάφερε να κρατήσει στα χέρια της το πολυπόθητο πτυχίο Νομικής, επισφραγίζοντας με κόπο και επιμονή μια σημαντική διαδρομή.
  • Μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράστηκε φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα να σπουδάσει για δεύτερη φορά. Τόνισε επίσης τη σημασία της πρόσβασης στη γνώση, αναφέροντας πως για πολλούς ανθρώπους αποτελεί πολυτέλεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αντωνία Καλλιμούκου: Πήρε το πτυχίο της στη Νομική – «Ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν»

Η Αντωνία Καλλιμούκου, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον χώρο της μόδας και τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ακολουθεί πλέον μια εντελώς διαφορετική πορεία. Η πρώην Αναπληρωματική Σταρ Ελλάς 2007 και παλιά συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη άφησε πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στη Νομική επιστήμη, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο προσωπικό στόχο: την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή Αθηνών.

Η πορεία της προς το πτυχίο ξεκίνησε το 2021, όταν αποφάσισε να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να σπουδάσει το αντικείμενο που πάντα την ενδιέφερε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών της και κατάφερε να κρατήσει στα χέρια της το πολυπόθητο πτυχίο Νομικής, επισφραγίζοντας με κόπο και επιμονή μια σημαντική διαδρομή.

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Αντωνία Καλλιμούκου μοιράστηκε φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και έγραψε λόγια γεμάτα νόημα για τη διαδρομή της: «Θυμάμαι τους κόπους. Το διάβασμα. Τις σελίδες. Τις εξεταστικές. Θυμάμαι τη γνώση που διδάχτηκα, αυτή την αναφαίρετη κι αστείρευτη γνώση. Θυμάμαι να τεμαχίζω την πορεία σε βήματα για να ’ναι εφικτή στο μυαλό μου. Θυμάμαι και συνάμα ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν να μπορώ να σπουδάσω για δεύτερη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σημασία της πρόσβασης στη γνώση, τονίζοντας πως για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, αυτή αποτελεί πολυτέλεια: «Είναι πολυτέλεια. Εκεί έξω μάχονται για ελευθερία, για μια μπουκιά, για ένα δίκιο. Είναι πολυτέλεια να μελετάς τα Δ(δ)ίκαια τη στιγμή που συνάνθρωποι παλεύουν να τα βρουν. Μελέτησα λοιπόν τα Δ(δ)ίκαια. Αυτά τα “δίκαια” που δεν πρέπει να χάνονται ποτέ. Από κανέναν μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @kallimoukaki

Η Αντωνία Καλλιμούκου, εκτός από τη Νομική, έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα μέσα ενημέρωσης, επιλέγοντας να αφιερωθεί στην οικογένειά της, τον Νίκο Παραδείση και το παιδί τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

Ακμή: Γιατί οι λύσεις από μη ειδικούς μπορεί να είναι επικίνδυνες

S&P: Τι λέει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2026-2028

Fed: Τον Κεν Γουόρς προτείνει ο Τραμπ για την θέση του προέδρου – Τι ανησυχεί τους αναλυτές

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
13:38 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: «Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Μαρία Αντωνά, έχοντας στο πλευρό της το...
12:30 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – «Είναι διαφήμιση για το νησί και τη χώρα μας» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, γυρίστηκε στην Ύδρα μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες...
10:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά μου»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, την Άννα Μαρία Παπαχαραλ...
09:39 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Κούρκουλος: 19 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού – Όσα είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για την αδελφική τους σχέση, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2022

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2007, όταν η είδηση του θανάτου του Νίκου Κούρκουλου σκόρπισε τη θλίψη ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα