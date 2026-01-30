Αντωνία Καλλιμούκου: Πήρε το πτυχίο της στη Νομική – «Ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν»

Η Αντωνία Καλλιμούκου, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον χώρο της μόδας και τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ακολουθεί πλέον μια εντελώς διαφορετική πορεία. Η πρώην Αναπληρωματική Σταρ Ελλάς 2007 και παλιά συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη άφησε πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στη Νομική επιστήμη, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο προσωπικό στόχο: την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή Αθηνών.

Η πορεία της προς το πτυχίο ξεκίνησε το 2021, όταν αποφάσισε να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να σπουδάσει το αντικείμενο που πάντα την ενδιέφερε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών της και κατάφερε να κρατήσει στα χέρια της το πολυπόθητο πτυχίο Νομικής, επισφραγίζοντας με κόπο και επιμονή μια σημαντική διαδρομή.

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Αντωνία Καλλιμούκου μοιράστηκε φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και έγραψε λόγια γεμάτα νόημα για τη διαδρομή της: «Θυμάμαι τους κόπους. Το διάβασμα. Τις σελίδες. Τις εξεταστικές. Θυμάμαι τη γνώση που διδάχτηκα, αυτή την αναφαίρετη κι αστείρευτη γνώση. Θυμάμαι να τεμαχίζω την πορεία σε βήματα για να ’ναι εφικτή στο μυαλό μου. Θυμάμαι και συνάμα ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν να μπορώ να σπουδάσω για δεύτερη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σημασία της πρόσβασης στη γνώση, τονίζοντας πως για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, αυτή αποτελεί πολυτέλεια: «Είναι πολυτέλεια. Εκεί έξω μάχονται για ελευθερία, για μια μπουκιά, για ένα δίκιο. Είναι πολυτέλεια να μελετάς τα Δ(δ)ίκαια τη στιγμή που συνάνθρωποι παλεύουν να τα βρουν. Μελέτησα λοιπόν τα Δ(δ)ίκαια. Αυτά τα “δίκαια” που δεν πρέπει να χάνονται ποτέ. Από κανέναν μας».

Η Αντωνία Καλλιμούκου, εκτός από τη Νομική, έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα μέσα ενημέρωσης, επιλέγοντας να αφιερωθεί στην οικογένειά της, τον Νίκο Παραδείση και το παιδί τους.