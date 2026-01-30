Κωνσταντίνος Τασούλας: Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο στο Προεδρικό Μέγαρο

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.
  • Κατά τη συνάντηση, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς, ειδικότερα της Ευρώπης, και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στα ελληνικά πράγματα.
  • Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και πολλαπλών κινδύνων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη συνάντηση, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στα ελληνικά πράγματα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους.

 

