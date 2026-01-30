ΕΕ: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άμυνα, λέει ο επικεφαλής του

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), το ευρωπαϊκό ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων με δύναμη πυρός άνω των 430 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να δανείσει σε χώρες χρήματα για την άμυνα, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του ESM.

Ο Πιέρ Γκραμενιά, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, δήλωσε ότι ο ESM θα μπορούσε να χορηγήσει δάνεια για την άμυνα χωρίς να ζητήσει σε αντάλλαγμα σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

«Σ’ αυτούς τους καιρούς γεωπολιτικής αναταραχής, που έχει προκαλέσει υψηλότερες δαπάνες, κόστη για την άμυνα σε όλες τις χώρες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό του ESM», δήλωσε ο Γκραμενιά.

Ο ίδιος επισήμανε τη χορήγηση πιστώσεων για την άμυνα σε χώρες με καλή δημοσιονομική υγεία, οι προϋπολογισμοί των οποίων είναι όμως οριακοί, ιδιαίτερα μικρότερες χώρες μέλη της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία», δήλωσε. «Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης … να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό».

«Είναι προφανές ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται όλο και πιο δύσκολη».

Το Reuters σημειώνει ότι μόνο χώρες στην ευρωζώνη θα μπορούσαν να πάρουν τα δάνεια αυτά και όχι όσες δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα, όπως η Πολωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ