Νατσιός: Ο κ. Μητσοτάκης να θυμάται ότι η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νατσιός: Ο κ. Μητσοτάκης να θυμάται ότι η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση

Η εθνική κυριαρχία απειλείται από την Τουρκία η οποία «προβαίνει σε συνεχείς απειλές και παράνομες διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο» αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων και σημειώνει πως η σχεδιαζόμενη Σύνοδος Κορυφής δεν θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία νέων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων στην Τουρκία.

«Συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση στα ΙΜΙΑ, στην οποία τρία στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού θυσίασαν τη ζωή τους για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Μιας κυριαρχίας, που απειλείται από την Τουρκία, η οποία μη αποδεχόμενη το Διεθνές Δίκαιο και τις υπογραφείσες Διεθνείς Συμφωνίες προβαίνει σε συνεχείς απειλές και παράνομες διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του τουρκικού ΥΠΑΜ περί τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο πρέπει να τύχουν της κατάλληλης απάντησης από την ελληνική κυβέρνηση», αναφέρει ο κ. Νατσιός και καταλήγει:

«Η σχεδιαζόμενη Σύνοδος Κορυφής δεν θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία νέων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης να θυμάται ότι η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακμή: Γιατί οι λύσεις από μη ειδικούς μπορεί να είναι επικίνδυνες

Καρκίνος παχέος εντέρου: Τρία στα τέσσερα άτομα κάτω των 50 ετών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο

ΕΛΣΤΑΤ: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για το χάσμα αμοιβών ανδρών – γυναικών

Γάλα, κρέας και τυριά: Δείτε πόσα χρήματα παραπάνω δίνει ένας Έλληνας καταναλωτής λόγω ΦΠΑ σε σχέση με έναν Μαλτέζο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
16:46 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Αποκάλυψε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του – Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας

Μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Ζωή Κωνσταντοπ...
16:15 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αυλωνίτης: «Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ» – Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Αν και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κανέναν και δεν σχεδιάζει κ...
16:05 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό Λ...
14:09 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: Άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας – «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε ο Σωκράτης Φάμελλος έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη μνήμη των ε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα