Νατσιός: Ο κ. Μητσοτάκης να θυμάται ότι η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση

Η εθνική κυριαρχία απειλείται από την Τουρκία η οποία «προβαίνει σε συνεχείς απειλές και παράνομες διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο» αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων και σημειώνει πως η σχεδιαζόμενη Σύνοδος Κορυφής δεν θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία νέων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων στην Τουρκία.

«Συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση στα ΙΜΙΑ, στην οποία τρία στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού θυσίασαν τη ζωή τους για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Μιας κυριαρχίας, που απειλείται από την Τουρκία, η οποία μη αποδεχόμενη το Διεθνές Δίκαιο και τις υπογραφείσες Διεθνείς Συμφωνίες προβαίνει σε συνεχείς απειλές και παράνομες διεκδικήσεις στο ελληνικό Αιγαίο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του τουρκικού ΥΠΑΜ περί τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο πρέπει να τύχουν της κατάλληλης απάντησης από την ελληνική κυβέρνηση», αναφέρει ο κ. Νατσιός και καταλήγει:

«Η σχεδιαζόμενη Σύνοδος Κορυφής δεν θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία νέων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης να θυμάται ότι η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση».