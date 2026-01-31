Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: Ομόφωνα εκλέχτηκε ΓΓ της ΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνοψη από το

  • Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
  • Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
  • Στη διάρκεια των εργασιών του 22ου Συνεδρίου «μίλησαν συνολικά 85 σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: Ομόφωνα εκλέχτηκε ΓΓ της ΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας
Πηγή φωτογραφίας: 902.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ «Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια των εργασιών του 22ου Συνεδρίου «μίλησαν συνολικά 85 σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

ΠΟΜΙΔΑ: Οι βασικοί στόχοι για το 2026 – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:54 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κινήματος

Δεύτερη απώλεια για το ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες ώρες, καθώς πέθανε ο Νίκος Ακριτίδης, ιστορικό στέλ...
19:40 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η ανάρτησή του από την επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ για τη συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ – Δείτε βίντεο

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρ...
18:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης για την επέτειο των Ιμίων: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

«Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογρά...
17:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα