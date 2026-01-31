Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: Ομόφωνα εκλέχτηκε ΓΓ της ΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ «Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια των εργασιών του 22ου Συνεδρίου «μίλησαν συνολικά 85 σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα.